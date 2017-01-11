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NCAA. 9 очков Михайлюка помогли Канзасу обыграть Оклахому

Украинскому баскетболисту до дабл-дабла не хватило очка и подбора

  • 11.01.2017 15:12
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

Український свінгмен «Канзасу» Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути перемогу в поєдинку конференційного турніру Big 12 над «Оклахомою» (81:70).

За 34 хвилини на майданчику Михайлюк відзначився 9 очками (0/3 двоочкових, 3/8 триочкових), зробив 9 підбирань (4 в атаці), 1 передачу та 1 перехоплення при 1 фолі.

Відзначимо, що «Канзас» виграв четвертий раз поспіль у поєдинках з командами своєї конференції.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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