NCAA. 9 очков Михайлюка помогли Канзасу обыграть Оклахому

Український свінгмен «Канзасу» Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути перемогу в поєдинку конференційного турніру Big 12 над «Оклахомою» (81:70).
За 34 хвилини на майданчику Михайлюк відзначився 9 очками (0/3 двоочкових, 3/8 триочкових), зробив 9 підбирань (4 в атаці), 1 передачу та 1 перехоплення при 1 фолі.
Відзначимо, що «Канзас» виграв четвертий раз поспіль у поєдинках з командами своєї конференції.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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