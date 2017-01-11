Женская сборная Украины U-16 выиграла турнир в Бресте

© fbu.ua. Женская сборная Украины по баскетболу U-16

У межах «Проекту U-15» кадетська дівоча збірна України взяла участь у міжнародному турнірі «Вегас – 2017», який відбувся у білоруському місті Брест. Підопічні Валерія Жартуна здобули три перемоги і стали тріумфаторками цих змагань. У заключному, третьому матчі вони обіграли команду Центру Олімпійського Резерву міста Брест «Вікторія».

Звітний поєдинок виявився непростим для підопічних Валерія Жартуна. Господарки паркету також мали шанси виграти домашній турнір і робили усе заради досягнення цієї мети.

Першу чверть виграла «Вікторія» 15:13, вона ж пішла лідером на велику перерву 25:23. У третій чверті господарки додали до своєї переваги ще два очки 41:37. Далі українкам вдалося змінити хід подій на паркеті на свою користь. Вони більш уважно почали діяти у захисті, а попереду розігралася Богдана Гупанюк. 12-й номер збірної України влучила тричі поспіль, з неї взяла приклад Ярослава Іванюк, а потім з-за дуги поцілила найрезультативніша у матчі Дар’я Дубнюк. У підсумку 54:48 – перемога збірної України.

Міжнародний турнір «Вегас-2017»

м. Брест, Білорусь, 11 січня

«Вікторія-Брест» – збірна України U-16 – 48:54 (15:13, 10:10, 16:14, 7:17)

Найрезультативніші у складі збірної України: Дар’я Дубнюк 16 очок, Анастасія Кучерьонок 12 очок, Богдана Гупанюк – 11 очок.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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