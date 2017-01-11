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Черкасские Мавпы подписали украинского центрового

Максим Ившин вернулся в свой бывший клуб

  • 11.01.2017 17:14
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У «Черкаських Мавп» ще одне зіркове повернення. Екс-гравець збірної України Максим Івшин повертається до клубу. Форвард/центровий (1986 р.н. 2009 см) провів частину цього сезону у Косово, де виступав у складі «Пежа», і мав досвід гри у Єврокубку та Балтійській лізі.

У складі «Черкаських Мавп» Івшин виступав у сезоні 2012-2013, коли був одим із лідерів нашого клубу. У складі «Мавп» бігмен провів 41 матч, а його середня статистика складала 8.3 очки та 4.2 підбирання.

Також у послужному списку Івшина є «Азовмаш» (2003-2007 та 2010-2012), «Будівельник» (2007-2008 та 2014-2015), Полтава-Баскет (2008-2009), «Донецьк» (2009-2010), «Політехніка» (2013-2014) та «Кривбас» (2015-2016). У складі криворіжців Івшин минулого сезону став бронзовим призером Суперліги.

Окрім того, новачок «Черкаських Мавп» тричі вигравав чемпіонат України (2007, 08, 10), а у 2007-му, разом з «Азовмашем», був фіналістом Єврокубка. За збірну України Івшин виступав у 2006-му та 2008-му роках. Очікується, що перша гра Івшина у складі «Мавп» цього сезону відбудеться в суботу (14-го січня), коли черкащани на виїзді зіграють проти «Будівельника».

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