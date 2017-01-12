НБА. Филадельфия одолела Нью-Йорк, Портленд разбил Кливленд

«Бостон» – «Вашингтон» – 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)
«Бостон»: А. Томас (38 + 6 подборов + 5 передач), Краудер (20 + 5 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов)
«Вашингтон»: Бил (35 + 4 передачи), Портер (20 + 6 подборов + 5 передач), Маркифф Моррис (14 + 9 подборов + 4 передачи)
«Клипперс» – «Орландо» – 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)
«Клипперс»: Редик (22 + 6 подборов + 5 передач), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач), Спейтс (13)
«Орландо»: А. Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов + 4 передачи), Микс (14 + 5 подборов + 5 перехватов)
«Миннесота» – «Хьюстон» – 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)
«Миннесота»: Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 5 передач), Мухаммад (20 + 7 подборов)
«Хьюстон»: Харден (33 + 6 подборов + 12 передач), Р. Андерсон (18 + 7 подборов + 4 передачи)
«Оклахома-Сити» – «Мемфис» – 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач), Кантер (19 + 13 подборов), Оладипо (16)
«Мемфис»: Конли (22 + 6 передач), Парсонс (14), З. Рэндольф (14 + 9 подборов)
«Портленд» – «Кливленд» – 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)
«Портленд»: С. МакКоллум (27 + 4 блок-шота), Крэбб (24), Лиллард (14)
«Кливленд»: Джеймс (20 + 11 подборов + 4 передачи), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11)
«Филадельфия» – «Нью-Йорк» – 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)
«Филадельфия»: Эмбид (21 + 14 подборов), Ильясова (16 + 5 передач), Ковингтон (13 + 5 подборов + 4 передачи)
«Нью-Йорк»: Энтони (28), Роуз (25 + 4 передачи), О'Куинн (15 + 10 подборов)
Источник — Sport.ua
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