НБА. Филадельфия одолела Нью-Йорк, Портленд разбил Кливленд

Если три команды в группе, то в последнем туре можно сыграть двум командам, как им нужно, а треть...

Старе мудило досить часто стало висери свої презентувати... Якщо збірна (і не тільки Україна) не ...

Что то я не замечал что бы болельщики Металлиста орали "беркут-беркут" и "путин пр...

... кремлеботи відбомбилися

Я сумніваюсь в одинаковій ментальності.... Поки на Донбасі лизали дупу чеченцям і федерастам, сві...

Основна причина зміни Львова, гадаю, - це вболівання проти ШД у матчах з ДК, ДД і т.д... А відвід...

Харьковчане и Дончане ментально одинаковы, поэтому посещаемость будет приличная.

Мы заточены на Харьков и хотим по макимуму загрузить город играми.....Ультрас Металіста вам швидк...