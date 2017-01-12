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Леброн Джеймс вошел в топ-15 в истории NBA по передачам

Лидер «Кливленда» сделал более 7 тысяч ассистов в карьере

  • 12.01.2017 20:35
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cavs.com. Леброн Джеймс
© cavs.com. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, отдав 4 результативных паса в матче регулярного чемпионата с «Портлендом», довел их общее количество в карьере до 7 098 (6.9 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Тима Хардуэя-старшего и вышел на 15-е место в истории НБА по количеству передач.

Теперь ближайшим к Джеймсу в списке является Терри Портер с 7 160 передачами, а из действующих игроков его опережают только Крис Пол (8 018) и Андре Миллер (8 524).

Источник — Планета Баскетбол

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