Леброн Джеймс вошел в топ-15 в истории NBA по передачам

© cavs.com. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, отдав 4 результативных паса в матче регулярного чемпионата с «Портлендом», довел их общее количество в карьере до 7 098 (6.9 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Тима Хардуэя-старшего и вышел на 15-е место в истории НБА по количеству передач.



Теперь ближайшим к Джеймсу в списке является Терри Портер с 7 160 передачами, а из действующих игроков его опережают только Крис Пол (8 018) и Андре Миллер (8 524).

Источник — Планета Баскетбол

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