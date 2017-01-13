Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. 7 очков и 3 подбора Лэня не спасли Финикс от поражения

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 13.01.2017 09:44
  • 158 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hoopshabit.com. Алексей Лэнь
© hoopshabit.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Даллас» – 108:113 (29:32, 30:25, 17:31, 32:25)
«Финикс»: Д. Букер (39), Т. Чэндлер (14 + 19 подборов), Крисс (13)
«Даллас»: Дер. Уильямс (23 + 12 передач), Х. Барнс (22 + 5 передач), Новицки (18 + 6 подборов)

Украинский центровой Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 10 минут набрал 7 очков (3/4 двухочковых, 1/2 штрафных), совершил 3 подбора и поставил 1 блок-шот при 1 потере.

«Голден Стейт» – «Детройт» – 127:107 (37:30, 23:28, 41:19, 26:30)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (25 + 6 подборов + 9 передач), Стивен Карри (24 + 6 передач + 5 перехватов), К. Томпсон (23)
«Детройт»: Маркус Моррис (21 + 5 подборов), Т. Харрис (18), Р. Джексон (14)

«Денвер» – «Индиана» – 140:112 (30:29, 37:27, 39:20, 34:36)
«Денвер»: Йокич (22 + 10 подборов + 7 передач), У. Чэндлер (21 + 8 подборов + 4 передачи), Галлинари (18)
«Индиана»: Майлс (20), Д. Тиг (14 + 9 передач), Брукс (14 + 6 передач)

«Бруклин» – «Нью-Орлеан» – 95:104 (31:35, 26:16, 22:22, 16:31)
«Бруклин»: Б. Лопес (20 + 6 подборов), Килпатрик (18 + 7 подборов), Д. Харрис (15)
«Нью-Орлеан»: Т. Эванс (29), Т. Джонс (24 + 12 подборов), Дрю Холидэй (21 + 4 передачи)

«Нью-Йорк» – «Чикаго» – 104:89 (24:22, 30:29, 22:14, 28:24)
«Нью-Йорк»: Энтони (23 + 9 подборов + 6 передач), Кузьминскас (19), Роуз (17)
«Чикаго»: Уэйд (22), Джериан Грант (14 + 4 передачи), Фелисио (13 + 5 подборов)

«Сан-Антонио» – «Лейкерс» – 134:94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (31), П. Газоль (22 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (13)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (22 + 6 подборов + 5 передач), Кларксон (14), Л. Уильямс (10)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.