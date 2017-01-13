НБА. 7 очков и 3 подбора Лэня не спасли Финикс от поражения

«Финикс» – «Даллас» – 108:113 (29:32, 30:25, 17:31, 32:25)
«Финикс»: Д. Букер (39), Т. Чэндлер (14 + 19 подборов), Крисс (13)
«Даллас»: Дер. Уильямс (23 + 12 передач), Х. Барнс (22 + 5 передач), Новицки (18 + 6 подборов)
Украинский центровой Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 10 минут набрал 7 очков (3/4 двухочковых, 1/2 штрафных), совершил 3 подбора и поставил 1 блок-шот при 1 потере.
«Голден Стейт» – «Детройт» – 127:107 (37:30, 23:28, 41:19, 26:30)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (25 + 6 подборов + 9 передач), Стивен Карри (24 + 6 передач + 5 перехватов), К. Томпсон (23)
«Детройт»: Маркус Моррис (21 + 5 подборов), Т. Харрис (18), Р. Джексон (14)
«Денвер» – «Индиана» – 140:112 (30:29, 37:27, 39:20, 34:36)
«Денвер»: Йокич (22 + 10 подборов + 7 передач), У. Чэндлер (21 + 8 подборов + 4 передачи), Галлинари (18)
«Индиана»: Майлс (20), Д. Тиг (14 + 9 передач), Брукс (14 + 6 передач)
«Бруклин» – «Нью-Орлеан» – 95:104 (31:35, 26:16, 22:22, 16:31)
«Бруклин»: Б. Лопес (20 + 6 подборов), Килпатрик (18 + 7 подборов), Д. Харрис (15)
«Нью-Орлеан»: Т. Эванс (29), Т. Джонс (24 + 12 подборов), Дрю Холидэй (21 + 4 передачи)
«Нью-Йорк» – «Чикаго» – 104:89 (24:22, 30:29, 22:14, 28:24)
«Нью-Йорк»: Энтони (23 + 9 подборов + 6 передач), Кузьминскас (19), Роуз (17)
«Чикаго»: Уэйд (22), Джериан Грант (14 + 4 передачи), Фелисио (13 + 5 подборов)
«Сан-Антонио» – «Лейкерс» – 134:94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (31), П. Газоль (22 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (13)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (22 + 6 подборов + 5 передач), Кларксон (14), Л. Уильямс (10)
Источник — Sport.ua
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