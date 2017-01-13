Подвійне свято баскетболу у столиці

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Більше як півмісяця у Суперлізі тривала новорічно-різдвяна перерва. Свята тривають, і саме в день «старого» Нового року великий баскетбол повертається на майданчики. 14 січня свої матчі зіграють лідери чемпіонату, і кожен із поєдинків обіцяє неабияку інтригу.

У Києві у Палаці спорту «Будівельник» приймає «Черкаських Мавп». По ходу сезону обидві команди уже зустрічалися двічі. У жовтні у Києві «Будівельник» достатньо переконливо переміг, але уже наступна гра у Черкасах запам’яталася драматичною розв’язкою і мінімальною перемогою «Мавп». З моменту проведення того поєдинку минуло уже понад 3 місяці, обидві команди пережили певні зміни. Найголовнішою стала заміна головного тренера «будівельників», Володимир Коваль повернувся на посаду, яку обіймав раніше достатньо органічно, команда з ним виграла 3 поспіль поєдинки, здобуваючи у кожній грі мінімум 15 очок переваги.

«Мавпи», так само, як і «Будівельник», впевнено переграли і «Волиньбаскет», і БК «Запоріжжя», проте поступилися «Дніпру». Після цієї гри у команди було майже 3 тижні відпочинку. За цей час тренер «Мавп» Максим Міхельсон встиг з’їздити до США, де час від часу він підвищує свою кваліфікацію, а гравці мали достатньо часу, щоб відпочити. Крім того, у суботньому поєдинку на «Будівельник» чекає від «Мавп» сюрприз, адже за день до гри черкащани підсилилися важким форвардом Максимом Івшиним, який встиг пограти і за «Мавпи», і за «Будівельник», разом з «Азовмашем» тричі вигравав Суперлігу, а цей сезон розпочав із лідером чемпіонату Косово «Пежею». Втім, перспективи затриматися там його не надихнули, і форвард повернувся до України. Мотивації зіграти проти своєї колишньої команди йому не бракує, тому такий джокер у рукаві Міхельсона може спрацювати у найнеобхідніший момент.

Словом, у Києві буде на що подивитися. В цей же день свій поєдинок у рамках Балтійської ліги і теж у Палаці спорту зіграє ТІМ-СКУФ. Суперниці - мінський ЦМОКІ. Квитки, придбані на матч «Будівельника», будуть дійсні і на гру ТІМ-СКУФ.

Тим більше, організатори обіцяють чимало розваг для дітей. Батьки, які прийдуть на гру з малечею, можуть не хвилюватися за свою дітлашню, просто у ігровій залі недалеко від майданчику будуть розташовані 3 ігрові зони з платними і безкоштовними розвагами для дітей.





Не менш цікава гра передбачається у Южному. «Хімік» не тільки лишається лідером Суперліги за втраченими очками - користуючись святковим затишшям на внутрішній арені, южненці зосередилися на Лізі чемпіонів і цього року встигли здобути уже 2 перемоги, що безперечно має додати настрою і команді, і вболівальникам. Перша гра в новому році на внутрішній арені для чемпіонів обіцяє бути непростою. Команда Віталія Степановського уже двічі перемагала у дербі проти БІПА, проте одесити суттєво додали по ходу сезону і до гри з «Хіміком» готувалися цілеспрямовано. Однозначно вони мають виглядати свіжішими, адже свій попередній поєдинок одесити зіграли ще 25 грудня, це була феєрична перемога у Харкові над «Політехніком» - 90:76.

14 січня Южне, СК Олімп

18:00 Хімік (Южне) – БІПА (Одеса) – Суперліга

Решта поєдинків відбудуться у неділю:

15 січня

14:00 Кривий Ріг, Кривбас – Миколаїв

14:00 Кременчук, Кремінь – Політехнік

14:00 Дніпро, Дніпро - Запоріжжя

14 січня Київ, Палац спорту

14:00 ТІМ-СКУФ (Київ, України) – ЦМОКІ (Мінськ, Білорусь) - Балтійська ліга

17:00 Будівельник (Київ) – Черкаські Мавпи – Суперліга

Источник — Sport.ua

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