Суперлига. Будивельник примет Мавп, БИПА встретится с Химиком

© fbu.ua

После долгого перерыва и новогодних каникул баскетбольная Суперлига возвращается на паркет. Суббота порадует нас лишь двумя противостояниями, но и в них возможны сюрпризы.

«Будивельник» — «Черкасские Мавпы» 17:00

Пожалуй, интересным будет этот поединок с точки зрения эдакой спортивной «мести», которую наверняка взращивал в себе несколько месяцев «Будивельник». Прошлое противостояние в октябре между столичной командой и черкащанами неожиданно закончилось победой «мавп» (хотя двумя днями ранее два очка себе в копилку положили киевляне), так что «гладиаторы» наверняка попытаются реабилитироваться. Спустя три месяца «Будивельник» существенно изменился, команда усилилась несколькими баскетболистами и окончательный вариант ростера был сформирован. Что касается команды из Черкасс, то здесь изменения сложно назвать существенными. Коллективу по-прежнему не хватает стабильности, но и сюрприз «мавпы» вполне могут преподнести. Фаворитом матча в Киеве являются именно хозяева паркета, так что «Черкасским Мавпам» придется постараться, дабы склонить чашу весов в свою пользу на паркете Дворца Спорта.

«Химик» — «БИПА» 18:00

Очень любопытное противостояние в субботу пройдет в Южном. Одесское дерби, в рамках которого лидер чемпионата примет на своем паркете наиболее успешную команду второго круга Суперлиги - БИПу. Одесситы на старте чемпионата, откровенно говоря, не впечатляли. Создавалось впечатление, что в большинстве дуэлей БИПА будет в роли проигравшего, а по итогам регулярки с большой долей вероятности будет болтаться в нижней части турнирной таблица. Тем не менее, после дополнительной комплектации, одесситы вышли на совершенно другой уровень игры, собирая скальпы оппонентов один за другим. «Химик» также радовал своих болельщиков последние несколько недель. Южненцы хорошо отдохнули в период перерыва во внутреннем чемпионате и наконец-то смогли разжиться первыми победами на евроарене, что не может не сказываться положительно на психологической форме команды. На руку хозяевам паркета также играет то, что не так давно БИПА лишилась Кервина Бристола, который, к слову, не так давно прибыл в расположение одесской команды. Теперь же решающим может стать фактор преимущества «Химика» на щитах. Предпочтительнее в одесском дерби выглядят именно действующие чемпионы.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.