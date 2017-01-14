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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука не помог Оклахоме в матче с Миннесотой

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 14.01.2017 14:19
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nba.com. Рассел Уэстбрук
© nba.com. Рассел Уэстбрук

«Атланта» – «Бостон» – 101:103 (18:28, 26:20, 21:30, 36:25)
«Атланта»: Миллсэп (23 + 5 подборов + 6 передач), Хардуэй (23), Дилэйни (17 + 6 передач)
«Бостон»: А. Томас (28 + 9 передач), Олиник (26 + 8 подборов), Краудер (18 + 9 подборов)

«Милуоки» – «Майами» – 116:108 (42:30, 23:18, 26:26, 25:34)
«Милуоки»: Д. Паркер (24 + 5 подборов), Я. Адетокунбо (19 + 8 подборов + 6 передач), Монро (16 + 11 подборов)
«Майами»: Уайтсайд (19 + 9 подборов), Г. Драгич (19), Бэббитт (16)

«Миннесота» – «Оклахома-Сити» – 96:86 (30:28, 15:22, 29:18, 22:18)
«Миннесота»: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (19 + 6 подборов), Рубио (14 + 14 передач)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (21 + 11 подборов + 12 передач), Кантер (21 + 8 подборов), Оладипо (19 + 5 подборов)

«Портленд» – «Орландо» – 109:115 (23:36, 26:18, 29:28, 31:33)
«Портленд»: Лиллард (34 + 8 подборов), С. МакКоллум (26), Э. Тернер (15)
«Орландо»: Вучевич (30 + 10 подборов + 4 передачи), Э. Пэйтон (19 + 7 передач), Огастин (15)

«Сакраменто» – «Кливленд» – 108:120 (15:32, 28:29, 31:23, 34:36)
«Сакраменто»: Казинс (26 + 8 подборов + 11 передач), Гей (23 + 10 подборов), Лоусон (17 + 4 передачи)
«Кливленд»: Ирвинг (26 + 5 передач), Корвер (18 + 5 подборов), Джеймс (16 + 15 передач)

«Торонто» – «Бруклин» – 132:113 (30:27, 24:26, 36:36, 42:24)
«Торонто»: ДеРозан (28), Лаури (20 + 6 подборов + 6 передач), Кэрролл (18 + 11 подборов)
«Бруклин»: Боян Богданович (23), Б. Лопес (20 + 5 передач), Д. Харрис

«Филадельфия» – «Шарлотт» – 102:93 (26:21, 26:24, 24:26, 26:22)
«Филадельфия»: Эмбид (24 + 8 подборов), Шарич (15 + 6 подборов), Ильясова (12)
«Шарлотт»: Батюм (19 + 5 подборов), Уокер (17), К. Зеллер (16 + 10 подборов)

«Хьюстон» – «Мемфис» – 105:110 (31:25, 33:26, 21:32, 20:27)
«Хьюстон»: Харден (27 + 9 передач), Э. Гордон (13), Ариза (12 + 9 подборов)
«Мемфис»: Аллен (22), Конли (17 + 6 подборов + 9 передач), З. Рэндольф (16 + 12 подборов)

«Юта» – «Детройт» – 110:77 (14:19, 31:24, 33:20, 32:14)
«Юта»: Худ (27), Д. Хилл (22), Хэйуорд (20)
«Детройт»: Т. Харрис (13), Маркус Моррис (11 + 5 подборов), С. Джонсон (10)

Источник — Sport.ua

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