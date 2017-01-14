Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суперлига. Будивельник дожал Мавп, Химик разбил БИПУ

Сыграны очередные матчи в баскетбольной Суперлиге Украины

  • 14.01.2017 20:18
  • 85 просмотров
  • 0 комментария
Метки
«Химик» – БИПА – 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)
 
«Химик»: Сидоров (4), Д. Смит (18 + 6 передач), Конев (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Петров (10 + 10 подборов + 2 блок-шота), Д. Лав (8 + 9 подборов) – старт; Бехерано (8), Беликов (5), Прокопенко, Антипов (9), Рябчук (6)
БИПА: Артамонов (14 + 5 подборов + 5 передачи), Слипенчук (9 + 4 передачи), Костюченко, Фандерберк (15 + 6 подборов + 5 передач), Челован (9) – старт; Розенцвит (3), Е. Ткаченко (4), Антонец (3), Волчанов (2), Жуковский (5), Ягодин (2)
 
 
«Будивельник» – «Черкаськи Мавпы» – 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22) 
 
«Будивельник»: Зотов (5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Дугат (15 + 3 перехвата), Крутоус (19), Стефенс (11 + 7 подборов + 4 передачи), М. Анисимов (15 + 6 подборов) – старт; Луценко (2), Горбенко, Завадский (5), Приймак (2), Буцкий (7)
«Черкаськи Мавпы»: Руслов, Сизов (5), Кальниченко (11 + 9 подборов – 4 потери), Чумаков (15), Скапинцев (3) – старт; И. Ткаченко, Мирошниченко (7 + 10 передач), С. Дэвис (4), Ившин (12 + 3 перехвата), Кольченко (11)

Отчеты о матчах ожидайте позже...

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.