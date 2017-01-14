Суперлига. Будивельник дожал Мавп, Химик разбил БИПУ

«Химик» – БИПА – 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)
«Химик»: Сидоров (4), Д. Смит (18 + 6 передач), Конев (12 + 6 подборов + 3 блок-шота), Петров (10 + 10 подборов + 2 блок-шота), Д. Лав (8 + 9 подборов) – старт; Бехерано (8), Беликов (5), Прокопенко, Антипов (9), Рябчук (6)
БИПА: Артамонов (14 + 5 подборов + 5 передачи), Слипенчук (9 + 4 передачи), Костюченко, Фандерберк (15 + 6 подборов + 5 передач), Челован (9) – старт; Розенцвит (3), Е. Ткаченко (4), Антонец (3), Волчанов (2), Жуковский (5), Ягодин (2)
«Будивельник» – «Черкаськи Мавпы» – 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)
«Будивельник»: Зотов (5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Дугат (15 + 3 перехвата), Крутоус (19), Стефенс (11 + 7 подборов + 4 передачи), М. Анисимов (15 + 6 подборов) – старт; Луценко (2), Горбенко, Завадский (5), Приймак (2), Буцкий (7)
«Черкаськи Мавпы»: Руслов, Сизов (5), Кальниченко (11 + 9 подборов – 4 потери), Чумаков (15), Скапинцев (3) – старт; И. Ткаченко, Мирошниченко (7 + 10 передач), С. Дэвис (4), Ившин (12 + 3 перехвата), Кольченко (11)
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Источник — Sport.ua
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