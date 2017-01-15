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НБА. Финикс одолел Сан-Антонио, Клипперс – Лейкерс

Украинский центровой Санс Алексей Лэнь набрал 4 очка и сделал 4 подбора

  • 15.01.2017 12:17
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В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата

«Финикс» – «Сан-Антонио» – 108:105 (25:25, 26:33, 29:27, 28:20)
«Финикс»: Д. Букер (39), Бледсо (17 + 6 подборов + 10 передач), Уоррен (12)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (38), Джинобили (16), Т. Паркер (14)

Украинский центровой Алексей Лэнь за 21 минуту набрал 4 очка (1/ 2 двухочковых, 2/2 штрафных) и совершил 4 подбора (1 в нападении) при 1 потере и 3 фолах.

«Вашингтон» – «Филадельфия» – 109:93 (21:30, 35:26, 30:15, 23:22)
«Вашингтон»: Уолл (25 + 7 подборов + 7 передач), Бил (20), Маркифф Моррис (14 + 9 подборов)
«Филадельфия»: Д. Окафор (26 + 9 подборов), Ильясова (18 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (12 + 6 подборов)

«Чикаго» – «Нью-Орлеан» – 107:99 (21:22, 34:23, 22:26, 30:28)
«Чикаго»: Д. Батлер (28 + 8 подборов + 6 передач), Уэйд (22 + 5 подборов + 5 передач), Т. Гибсон (15 + 16 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (36 + 14 подборов), Мур (16), Т. Эванс (14 + 6 передач)

«Юта» – «Орландо» – 114:107 (29:42, 35:23, 20:18, 30:24)
«Юта»: Хэйуорд (23 + 5 подборов + 7 передач), Гобер (19 + 19 подборов), Фэйворс (17 + 6 подборов)
«Орландо»: Э. Пэйтон (28 + 9 подборов + 9 передач), А. Гордон (21), Вучевич (15 + 8 подборов)

«Клипперс» – «Лейкерс» – 113:97 (26:15, 32:24, 26:29, 29:29)
«Клипперс»: Джордан (24 + 21 подбор), Пол (20 + 5 подборов + 13 передач), О. Риверс (15)
«Лейкерс»: Кларксон (21), Ингрэм (14 + 5 подборов + 5 передач), Л. Уильямс (13)

Источник — Sport.ua

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