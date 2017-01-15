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Суперлига. Кривбасс разгромил Николаев, Днепр сильнее Запорожья

Сыграны очередные матчи в баскетбольной Суперлиге Украины

  • 15.01.2017 18:12
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«Кривбасс» — МБК «Николаев» 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)
 
«Кривбасс»: Бояркин (6 + 5 передач), Попов (7 + 8 подборов), Глебов (7 + 6 подборов + 7 передач), Липовцев (10 + 5 подборов + 7 передач), Тихонов (12 + 6 подборов) — старт; Шундель (8 + 5 подборов), Вильховецкий (11 + 6 подборов), Орленко (10 + 6 подборов), Ворник (10 + 6 подборов). 
«Николаев»: Тонченко (7 + 7 передач), Иванов (8), Горбатюк, Швец (7 + 8 подборов), Кушниров (15) — старт; Хохоник, Онуфриев (9 + 5 передач), Галенко (4 + 4 подбора), Мусиенко (2), П.Лебединцев (2). 
 
«Кремень» – «Политехник» – 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18)
 
«Кремень»: Вудсон (6 + 10 подборов), Шостуха (11 + 5 подборов), Байда (16), Скрипец (10), Хамзаев (21 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Кожемякин, Ясиненко (7 + 5 подборов – 4 потери), Луговцов, Кадыгроб, Чигринов (7)
«Политехник»: Сайниев (4 + 7 подборов), Арабаджи (22), Козлов (25), Рочняк (13), Столикер (6 + 12 подборов) – старт; Колотилов (6 + 7 подборов), Сухарь, С. Кузнецов, Бест (3)
 
«Днепр» — БК «Запорожье-ZOG» 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)
 
«Днепр»: Мишула (18), Закурдаев (8), Ревзин (19), Тимофеенко (8 + 8 подборов + 4 передачи), Загреба (11) — старт; Дзюба (11), Масальский, Шевченко, Месяц (0 + 5 потерь), Ткачук (3 + 5 передач), Мироненко (6). 
«Запорожье-ZOG»: Буренко (3), Рыбалко (18 + 6 передач + 4 потери), Лукьянов (7 + 4 передачи), Змитрович, Конате (14 + 12 подборов + 4 передачи) — старт; Кондраков (5), Буц (2), Вит.Быков (0 + 3 подбора), Носков (7 + 10 подборов + 4 потери), Овдеенко (21 + 5 подборов).

Источник — Sport.ua

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