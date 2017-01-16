НБА. Оклахома обыграла Сакраменто, Лейкерс уступил Детройту

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата
«Даллас» – «Миннесота» – 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)
«Даллас»: Мэттьюс (19 + 7 подборов), Новицки (17 + 6 подборов), Бареа (15)
«Миннесота»: Дьенг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов + 4 передачи), Таунс (18 + 9 подборов)
«Торонто» – «Нью-Йорк» – 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)
«Торонто»: ДеРозан (23 + 5 подборов + 5 передач), Н. Пауэлл (21), Кэрролл (20)
«Нью-Йорк»: Энтони (18), Джастин Холидэй (17), Роуз (16)
«Атланта» – «Милуоки» – 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)
«Атланта»: Бэйзмор (24), Данливи (20), Миллсэп (18 + 8 подборов + 5 передач)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Монро (13), Брогдон (12)
«Бруклин» – «Хьюстон» – 112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)
«Бруклин»: Т. Букер (18 + 5 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов), Д. Харрис (12)
«Хьюстон»: Э. Гордон (24), Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач)
«Сакраменто» – «Оклахома-Сити» – 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)
«Сакраменто»: Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач), Гей (22 + 10 подборов), Д. Коллисон (21)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач), Кантер (29 + 12 подборов), Оладипо (23)
«Мемфис» – «Чикаго» – 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)
«Мемфис»: Конли (28 + 5 подборов + 8 передач), М. Газоль (24 + 11 подборов), З. Рэндольф (15 + 16 подборов)
«Чикаго»: МакДермотт (31 + 6 подборов), Т. Гибсон (18 + 8 подборов), Д. Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач)
«Лейкерс» – «Детройт» – 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (26 + 4 передачи), Расселл (20 + 7 подборов), Кларксон (16)
«Детройт»: Маркус Моррис (23 + 9 подборов), Т. Харрис (23 + 7 подборов), Р. Джексон (16 + 5 передач)
Источник — Sport.ua
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