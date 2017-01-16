Уэстбрук стал третьим игроком, оформившим 20 трипл-даблов за сезон

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, набрав 36 очков, совершив 11 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто», оформил 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории лиги, сумевшим записать в актив как минимум 20 трипл-даблов за чемпионат.

Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену (дважды) и Оскару Робертсону (пять раз).