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Уэстбрук стал третьим игроком, оформившим 20 трипл-даблов за сезон

Лидер «Оклахомы» уверенно движется к новым рекордам

  • 16.01.2017 10:08
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Метки
nba.com. Расселл Уэстбрук
© nba.com. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, набрав 36 очков, совершив 11 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто», оформил 20-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории лиги, сумевшим записать в актив как минимум 20 трипл-даблов за чемпионат.

Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену (дважды) и Оскару Робертсону (пять раз).

 

Источник — Планета Баскетбол

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