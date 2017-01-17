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6 очков и 5 подборов Лэня не помогли Финиксу обыграть Юту

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 17.01.2017 11:36
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facebook.com. Алексей Лэнь
© facebook.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Юта» – 101:106 (28:24, 25:23, 27:32, 21:27)
«Финикс»: Бледсо (31 + 9 подборов + 9 передач), Д. Букер (25), Уоррен (15)
«Юта»: Гобер (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Д. Хилл (17 + 8 подборов), Хэйуорд (17 + 5 передач)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 21 минуту набрал 6 очков (3/4 двухочковых, 0/1 штрафных), совершил 5 подборов и поставил 2 блок-шота при 1 потере и 2 фолах.

«Голден Стейт» – «Кливленд» – 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)
«Голден Стейт»: Томпсон (26), Дюрэнт (21 + 6 подборов + 5 передач), Стивен Карри (20 + 11 передач)
«Кливленд»: Джеймс (20 + 8 подборов), Ирвинг (17), Шамперт (15 + 9 подборов)

«Вашингтон» – «Портленд» – 120:101 (37:21, 38:29, 26:27, 19:24)
«Вашингтон»: Бил (25 + 5 передач), Уолл (24 + 7 передач), Убре (18)
«Портленд»: Лиллард (22 + 7 подборов), Э. Тернер (14), Амину (12 + 5 подборов)

«Индиана» – «Нью-Орлеан» – 98:95 (32:18, 22:34, 22:18, 22:25)
«Индиана»: Джордж (19 + 5 подборов + 6 передач), М. Тернер (18 + 12 подборов), Т. Янг (17 + 6 перехватов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (16), Т. Джонс (15 + 8 подборов), Мур (15)

«Милуоки» – «Филадельфия» – 104:113 (24:24, 30:22, 24:35, 26:32)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (23 + 6 подборов), Д. Паркер (23 + 5 подборов), Монро (14 + 6 подборов)
«Филадельфия»: Эмбид (22 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (17 + 9 подборов + 4 передачи), Ильясова (12)

«Нью-Йорк» – «Атланта» – 107:108 (27:26, 27:27, 29:35, 24:20)
«Нью-Йорк»: Энтони (30 + 7 подборов), Роуз (18 + 9 передач), Кузьминскас (14 + 5 подборов)
«Атланта»: Шредер (28), Хардуэй (20 + 4 передачи), Миллсэп (17 + 7 подборов + 6 передач)

«Бостон» – «Шарлотт» – 108:98 (34:30, 25:23, 21:18, 28:27)
«Бостон»: А. Томас (35 + 5 подборов + 4 передачи), Хорфорд (22 + 6 подборов  + 4 передачи), Олиник (15 + 9 подборов + 4 передачи)
«Шарлотт»: Уокер (24), М. Уильямс (21), К. Зеллер (13 + 8 подборов)

«Денвер» – «Орландо» – 125:112 (39:36, 30:25, 31:22, 25:29)
«Денвер»: Йокич (30 + 11 подборов + 5 передач), Фарид (20 + 5 подборов), Мудиай (18 + 13 передач)
«Орландо»: Э. Пэйтон (20 + 12 передач), Вучевич (17), Ибака (15 + 5 подборов)

Источник — basket-planet.com

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