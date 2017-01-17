20 трипл-дабл Уэстбрука, унижение Кавс, Лэнь вернулся в основу

© okcthunder.com. Расселл Уэстбрук

Расширение НБА?

После того как уже в следующем сезоне в НХЛ появится новая команда НБА также думает о расширении. Вероятно, что в лигу вступят две команды, которые займут места в Западной конференции, в тоже время ее покинут «Мемфис» и «Новый Орлеан», которые отправятся на «Восток». Главными кандидатами на вступление в НБА называют Сиэтл, Мехико и Луисвилл, при этом Сиэтл, который не так давно уже имел команду НБА, после строительства новой арены почти наверняка снова увидит лучший баскетбол мира. Заявкой Мехико заинтересован один из самых богатых людей мира - Карлос Слим. В последние два сезона в Мехико проводятся матчи НБА и проходят инспекции.

Лэнь снова в старте, но …

Украинец Алексей Лэнь провел на неделе три поединка, при этом получив значительно больше игрового времени, чем раньше. Несмотря на увеличения времени на паркете статистика у центрового не улучшилась. Сначала Лэнь отыграл только десять минут против «Далласа» но сумел за это время набрать семь очков, сделать три подбора и поставить блок-шот. В следующем матче против «Сан-Антонио» украинский баскетболист отыграл 21 минуту, но отметился только четырьмя подборами и четырьмя очками. Впервые в этом году в матче против «Юты» Алексей вышел со стартовых минут, Тайсон Чендлер заболел. Однако и на этот раз Эрл Уотсон не порадовал украинца большим количеством игрового времени. Лэнь отыграл 21 минуту, набрав шесть очков и собрав пять подборов. Также в его активе два блок-шота. В последнее время Лэнь совсем мало играет, может все идет к обмену?

Президент «Далласа» давит на судей

Профсоюз судей лиги обвинил владельца «Далласа» Марка Кьюбана в запугиваниях в целях управления действиями арбитров в матче с участием его команды. С этой проблемой профсоюз судей обратился к руководству НБА. Сам Кьюбан ответил, что судьи могут быть подвержены влиянию. Также он отметил, что ведет себя с точно так же, как делал это с момента приобретения клуба.

Расистская шутка

Генеральный менеджер «Атланты» Уэс Уилкокс получил от клуба дисциплинарное взыскание за расистскую шутку на встрече с болельщиками.

Еще в декабре на встрече с болельщиками клуба он произнес следующее: «Я понимаю, парни, что вы на меня злитесь, но я к этому привык, ведь у меня чернокожая жена и три ребенка-мулата. Я привык к тому, что люди злятся и скандалят». Размер взыскания неизвестен, в тоже время НБА никак не стала наказывать Уилкокса.

Длительные концовки

Лига рассмотрит вопрос изменения правил для ускорения концовок матчей. По мнению руководства лиги, большое количество тайм-аутов в концовках встреч может отпугнуть молодых болельщиков. Стоит отметить, что 24 последние секунды чистого игрового времени матча «Хьюстон» – «Оклахома» продолжались девять минут. В конце сезона соревновательный комитет рассмотрит данный вопрос и вынесет предложения.

Новая награда для тренеров

Наставники команда лиги учредят собственную награду Лучшему тренеру года и впервые вручат ее по окончании нынешнего сезона. Награда будет носить имя бывшего директора профсоюза тренеров Майкла Голдберга. Лауреат будет выбираться голосованием среду всех 30 главных тренеров лиги.

20 трипл-дабл Уэстбрука

Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил 20-й трипл-дабл в сезоне-2016/17, набрав в матче с «Сакраменто» 36 очков, 11 подборов и 10 передач. Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, которому удавалось сделать 20 трипл-даблов в одном сезоне. До него это делали лишь Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен.

Лидеры в голосовании за участников Матча звёзд НБА

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования болельщиков за участников стартовых пятёрок Матча звёзд.

Среди лидеров в Восточной конференции:

Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс», 971 тыс. голосов) и Дуэйн Уэйд («Чикаго Буллз», 515 тыс.), игроки передней линии Леброн Джеймс («Кливленд», 1 066 тыс.), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 963 тыс.) и Кевин Лав(«Кливленд», 473 тыс).

В Западной конференции больше всех голосов получили защитники Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 990 тыс.) и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс», 899 тыс.), игроки передней линии Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 987 тыс.), Заза Пачулия («Голден Стэйт», 823 тыс.) и Кавай Леонард («Сан-Антонио Сперс», 631 тыс.).

Напомним, что в этом сезоне стартовые пятерик выбирают не только болельщики, но также и сами игроки, а также представители СМИ.

Первый номер драфта отправляется в Европу

1 номер драфта 2013 года, тогда Алексей Лэнь ушел под пятым номером, Энтони Беннетт отправляется в Европу. После неудачных попыток заиграть в НБА баскетболист попытается реанимировать свою карьеру в «Фенербахче». 9 января баскетболист был отчислен из «Бруклина». Форвард провел за «Нетс» 23 матча, набирая в среднем 5,0 очка и 3,4 подбора.

Еще одно противостояние «Кливленда» и «Голден Стэйт»

Второе и последнее противостояние «Кавс» и «Уорриорз» в регулярном чемпионате не получилось подобным на первое. «Кливленд» не сумел ничего показать во встрече с лидером чемпионата. Лидеры «Кавс» и вовсе могли пропустить встречу с финалистом прошлого плей-офф, но все-таки вышли на паркет. При этом «Кавс» явно сейчас на спаде и это подтвердила встреча с «Голден Стэйт». Дюрант, Карри, Томпсони и Грин просто разнесли своего соперника со счетом 126:91, а сам Леброн Джемс по ходу встречи испытал несколько неприятных моментов, нужно вспомнить блок от Дюранта и фол со стороны Грина. Сейчас команды в разной физической форме, но именно они и дальше считаются главными претендентами на финал

47 из 50 у Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри после воскресной тренировки с командой забросил 47 из 50 трёхочковых бросков.

Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua

Источник — Sport.ua

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