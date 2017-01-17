Форвард Волыньбаскета перешел в БИПУ

Форвард «Волыньбаскета» Александр Фурс покинул команду из Луцка и продолжит сезон в одесской БИПЫ.



В составе волынян он сыграл 20 поединков в Суперлиге Пари-Матч. В среднем за матч он набирал 6,2 очка, 4,3 подбора, 1,9 передачи.



« Волыньбаскет» занимает 10-е место в Суперлиге Пари-Матч - 3 победы в 20 матчах. "БИПА" идет пятой - 11 побед в 21 поединке.

Источник — Basket.com.ua

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