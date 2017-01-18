НБА. Даллас вырвал победу у Чикаго, Лейкерс уступили Денверу

«Бруклин» – «Торонто» – 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)
«Бруклин»: Б. Лопес (28 + 8 подборов), ЛеВерт (14 + 4 передачи), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов)
«Торонто»: ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач), К. Джозеф (33 + 4 передачи), Росс (15)
«Лейкерс» – «Денвер» – 121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (24 + 7 передач), Н. Янг (22), Кларксон (19)
«Денвер»: Йокич (29 + 15 подборов), Бартон (26 + 8 передач), Фарид (20 + 7 подборов)
«Майами» – «Хьюстон» – 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)
«Майами»: Г. Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач), Эллингтон (18), Уэйтерс (17 + 5 подборов)
«Хьюстон»: Харден (40 + 12 подборов + 10 передач), Хэррелл (13), Беверли (12 + 7 подборов)
«Сан-Антонио» – «Миннесота» – 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (34 + 7 подборов + 5 передач), Олдридж (29), Т. Паркер (14 + 5 передач)
«Миннесота»: Таунс (27 + 16 подборов), Рубио (21 + 14 передач), ЛаВин (18)
«Чикаго» – «Даллас» – 98:99 (28:24, 19:30, 27:22, 24:23)
«Чикаго»: Д. Батлер (24 + 9 подборов + 12 передач), Р. Лопес (21 + 5 подборов), Уэйд (17 + 5 подборов)
«Даллас»: Х. Барнс (20), Сет Карри (18), Бареа (12 + 6 передач)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.