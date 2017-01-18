Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко, который защищает цвета итальянского «Авеллино», поучаствовал в выездной победе своей команды над «Тенерифе» в рамках Лиги чемпионов.
Украинский центровой провел на паркете 20 минут и за это время заработал дабл-дабл: 13 очков, 14 подборов.
Один из игровых эпизодов с участием Фесенко и вовсе попал в топ-5 самых зрелищных моментов дня.
Источник — Sport.ua
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