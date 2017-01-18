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Аллей-уп Фесенко попал в топ-5 моментов дня Лиги чемпионов

Украинский центровой «Авелино» заработал дабл-дабл в матче с «Тенерифе»

  • 18.01.2017 14:15
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scandonebasket.it. Кирилл Фесенко
© scandonebasket.it. Кирилл Фесенко

Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко, который защищает цвета итальянского «Авеллино», поучаствовал в выездной победе своей команды над «Тенерифе» в рамках Лиги чемпионов.

Украинский центровой провел на паркете 20 минут и за это время заработал дабл-дабл: 13 очков, 14 подборов.

Один из игровых эпизодов с участием Фесенко и вовсе попал в топ-5 самых зрелищных моментов дня.

Источник — Sport.ua

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