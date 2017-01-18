Лига чемпионов. Химик лишается шансов на следующий раунд

«Каршияка» (Турция) – «Химик» (Украина) – 77:70 (22:13, 12:13, 22:22, 21:22)
«Каршияка»: Майк Грин (12 + 7 передач), Карахан (13), Понитка (8), Саммерс (17 + 5 подборов + 2 блок-шота), Д. Оуэнс (9 + 5 подборов) – старт; Петуэй (2), Байгюл (12 + 4 перехвата), Гювен (4), Дж. Браун, Шентюрк
«Химик»: Д. Смит (25), Рябчук (1 + 5 подборов), Конев (10 + 6 подборов), Антипов (6 + 5 подборов), Петров (6 – 4 потери) – старт; Д. Лав (10 + 9 подборов), Бехерано (3), Прокопенко, Сидоров (5)
Источник — Sport.ua
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Але всерівно одного Сміта замало щоб грати в еврокубках
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