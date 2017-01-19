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НБА. 40 очков Дюранта помогли Голден Стэйт сокрушить Оклахому

Рассел Уэстбрук сделал 21 трипл-дабл в сезоне

  • 19.01.2017 11:50
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nba.com. Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук
© nba.com. Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» – «Нью-Йорк» – 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
«Бостон»: А. Томас (39), Краудер (21 + 5 подборов), Джейлен Браун (12)
«Нью-Йорк»: Роуз (30 + 10 подборов + 5 передач), В. Эрнангомес (17 + 11 подборов), Кузьминскас (17 + 6 подборов)

«Вашингтон» – «Мемфис» – 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)
«Вашингтон»: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), Маркифф Моррис (17 + 12 подборов)
«Мемфис»: М. Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач), ДжаМайкл Грин (15 + 13 подборов)

«Голден Стейт» – «Оклахома-Сити» – 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)
«Голден Стейт»: Дюрант (40 + 12 подборов + 4 передачи), Стивен Карри (24 + 8 передач), К. Томпсон (14)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20)

«Нью-Орлеан» – «Орландо» – 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (21 + 14 подборов + 4 передачи), Т. Эванс (18 + 5 передач), Гэллоуэй (18)
«Орландо»: А. Гордон (14 + 8 подборов + 4 передачи), Э. Пэйтон (14), Джефф Грин (13)

«Филадельфия» – «Торонто» – 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)
«Филадельфия»: Эмбид (26 + 9 подборов), Ильясова (18 + 5 подборов), МакКоннелл (10 + 5 подборов + 8 передач)
«Торонто»: ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 4 передачи + 5 перехватов), Валанчюнас (10 + 16 подборов)

«Хьюстон» – «Милуоки» – 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)
«Хьюстон»: Харден (38 + 6 подборов + 8 передач), Э. Гордон (25), Беверли (12 + 9 подборов + 5 передач)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Д. Паркер (15 + 7 подборов), Бизли (14 + 8 подборов)

«Шарлотт» – «Портленд» – 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)
«Шарлотт»: Уокер (23 + 5 передач), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач), Хибберт (16 + 6 подборов)
«Портленд»: Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), С. МакКоллум (18), Харклесс (9)

«Детройт» – «Атланта» – 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)
«Детройт»: Миллсэп (21 + 8 подборов + 4 передачи), Шредер (13 + 6 передач), Хамфрис (13)
«Атланта»: Р. Джексон (26 + 5 подборов + 4 передачи), Т. Харрис (19 + 5 подборов), Буллок (15 + 6 подборов + 4 передачи)

«Сакраменто» – «Индиана» – 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)
«Сакраменто»: Казинс (22 + 12 подборов + 10 передач), Гей (21), Д. Коллисон (11 + 9 передач)
«Индиана»: Джордж (24), Д. Тиг (22 + 11 передач), Эл Джефферсон (20) 

Источник — Sport.ua

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