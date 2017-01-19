Баскетбол 3х3 включен в программу юношеских Олимпийских Игр 2018

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Баскетбол 3х3 включений до програми літніх юнацьких Олімпійських Ігор, що відбудуться у Буенос-Айресі (Аргентина) у жовтні 2018 року. За яких умов шанс поборотися за медалі юнацької олімпіади мають чоловіча та жіноча збірні України U-18?

В Аргентині у жовтні 2018-го буде прем’єра баскетболу 3х3 на Юнацьких Іграх. У Буенос-Айресі гратимуть 20 чоловічих і 20 жіночих збірних U-18. Комплектуватимуться наступним чином:

1. Господар Ігор – Аргентина

2. Збірні країн, що стануть Чемпіонами світу з баскетболу 3х3 2017 року.

3. Перші 8 команд за світовим рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року.

4. Ще 10 олімпійських путівок розіграють між собою наступні за рейтингом ФІБА 3х3 на 1 квітня 2018 року збірні 30 країн у додатковому турнірі.

На сьогодні чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 є учасницею Чемпіонату світу. І рейтинг у юнаків на сьогодні відмінний – 6 місце. Якщо втримати цю позицію до квітня 2018-го, путівка наша. Інша справа – жіноча збірна U-18. Наразі її місце у рейтингу 16-те і вона не учасниця чемпіонату світу. Час на підвищення рейтингу визначений – до 1 квітня 2018 року.

Юрій Процюк, головний тренер національної жіночої збірної з баскетболу 3х3:

- Активна робота з ФІБА триває, ми тримаємо руку на пульсі, виїжджатимемо на турніри, найближчий у Будапешті 24 січня. Якщо щомісяця змагатися у міжнародних турнірах, рейтинг підвищуватиметься. Плюс в усіх національних змаганнях командам-учасницям потрібно буде створити аккаунти на сайті 3х3planet.com. Бо від кількості учасників збільшується рейтинг країни. А нам про нього треба дбати.

Валерій Воробйов, головний тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3:

- Ми маємо з одного боку збільшити кількість змагань, з іншого – збільшити кількість учасників. Для цього потрібно зобов’язати учасників шкільної баскетбольної ліги 3х3 реєструватися на 3х3planet.com. Цього року ми плануємо провести чемпіонат України серед команд U-18. Це також підвищить наш рейтинг. Наступне важливе питання – відбір кандидатів. Тренери мають знати – гравці 2000-2001 років народження, практично на сьогоднішній день усі є кандидатами. Треба переглядати цих людей. Є один момент – гравці цього віку, і хлопці, і дівчата закінчують школу. Ті хто попав у команди майстрів, вони потрапляють і у збірні 5х5. Той, хто не потрапив у команду, пішов у студентський спорт, чи взагалі закінчує – тому є складності. З іншого боку ми даємо шанс проявити себе багатьом. Ті, хто не потрапить до збірної 5х5 і водночас вони достойні гравці, я думаю – ми маємо їх задіяти. Це ж юніорки – вони залишаться у спорті далі. Зі свого досвіду можу сказати – коли ще у 1998 році ми змагалися на стрітбольному Мундіалі у Парижі, ще не під егідою ФІБА, за Україну грали Піляшенко, Ляшко, Волкова, Соколан. Усі стали професійними спортсменками. А на той момент вони були початківцями і той чемпіонат був пощтовхом для них, щоб прогресувати далі. Можу ще багато прізвищ навести. Не усіх одразу просто можна розгледіти. Є і певні завдання тренерські. Десь жорстка конкуренція. І щоб не втратити цих людей, чому б їх не використати у 3х3. Це наша сила. Хоча це зовсім інша робота. Відмінностей чимало. Але треба використовувати усіх, хто є, обирати з них найкращих.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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