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Итоги половины сезона NBA. SportHub #72

Подкаст с Виталием Волочаем и Александром Прошутой

  • 19.01.2017 22:11
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Итоги половины сезона NBA. SportHub #72

Сезон НБА подошел к своему экватору, и SportHub естественно не может не обсудить это событие, а также свежий матч между Кливлендом и Голден Стэйтом.

Привычная компания - Виталий Волочай и Александр Прошута - обсуждала положение команд в турнирной таблице, свежие стрики команд, а также обмены.
 

Автор — Виталий Волочай, Sport.ua

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