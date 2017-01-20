НБА. Четыре очка Лэня не спасли Финикс от фиаско в матче с Кливлендом

«Кливленд» – «Финикс» – 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27)
«Кливленд»: Ирвинг (26 + 4 передач), Джеймс (21 + 9 подборов + 15 передач), Фрай (18 + 10 подборов)
«Финикс»: Т. Чэндлер (22 + 16 подборов), Бледсо (22 + 6 подборов + 9 передач), Д. Букер (21 + 7 подборов + 8 передач)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 8 минут набрал 4 очка (2/3 двухочковых), совершил 3 подбора и поставил 1 блок-шот.
«Клипперс» – «Миннесота» – 101:104 (22:25, 29:19, 28:33, 22:27)
«Клипперс»: Джордан (29 + 16 подборов), О. Риверс (20), Мба-а-Муте (10)
«Миннесота»: Таунс (37 + 12 подборов + 5 передач), Уиггинс (27 + 4 передачи), Дьенг (13 + 7 подборов)
«Майами» – «Даллас» – 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22)
«Майами»: Г. Драгич (32 + 6 подборов), Т. Джонсон (23), Уайтсайд (13 + 8 подборов)
«Даллас»: Новицки (19), Мэттьюс (18 + 5 подборов), Х. Барнс (15 + 7 подборов)
«Нью-Йорк» – «Вашингтон» – 110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13)
«Нью-Йорк»: Энтони (34 + 10 подборов), Роуз (20 + 5 подборов), Порзингис (15 + 5 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (29 + 5 подборов + 13 передач), Портер (23 + 6 подборов), Маркифф Моррис (14 + 6 подборов + 4 передачи)
«Сан-Антонио» – «Денвер» – 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (34 + 5 подборов + 4 передачи), Деж. Маррэй (24), Джинобили (14 + 5 подборов + 4 передачи)
«Денвер»: Йокич (35 + 12 подборов + 4 передачи), Бартон (18 + 7 передач), Дж. Маррэй (13 + 6 подборов)
Источник — basket-planet.com
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