НБА. Четыре очка Лэня не спасли Финикс от фиаско в матче с Кливлендом

[quote King King, 20.01.2017 11:46]Игорь Кузнецов, 20.01.2017 11:43 Не пиши то что если сам н...

"ватан" мы про себя сами расскажем!а вот ,судя по всему и твоему шипению-ты настоящий &...

[quote King King, 20.01.2017 11:23]Игорь Кузнецов, 20.01.2017 10:43 Ты с этом доказываешь что ты...