НБА. Определены стартовые пятерки на Матч всех звезд

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У НБА оголошено стартові п’ятірки Матчу всіх зірок 2017 року, який відбудеться 19 лютого в Новому Орлеані.

За збірну Східної конференції в старті вийдуть Кайрі Ірвінг, Демар Дерозан, Леброн Джеймс, Джиммі Батлер та Янніс Адетокумбо. Для останнього це буде перша в кар’єрі участь в Матчі всіх зірок.

Стартову п’ятірку збірної Західної конференції сформують Стефен Каррі, Джеймс Харден, Кевін Дюрант, Ентоні Девіс, Кавай Леонард.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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