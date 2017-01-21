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НБА. Бруклин набрал 143 очка в игре с Нью-Орлеаном, Юта одолела Даллас

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 21.01.2017 09:55
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twitter.com/brooklynnets
© twitter.com/brooklynnets

«Атланта» – «Чикаго» – 102:93 (35:13, 30:23, 22:21, 15:36)
«Атланта»: Шредер (25 + 6 передач), Миллсэп (14 + 9 подборов), Ховард (11 + 6 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (19), Джериан Грант (12), Портис (10 + 7 подборов)

«Даллас» – «Юта» – 107:112 ОТ (22:19, 19:27, 27:26, 30:26, 9:14)
«Даллас»: Х. Барнс (19 + 5 подборов), Дер. Уильямс (16 + 8 передач), Сет Карри (15)
«Юта»: Гобер (27 + 25 подборов), Хэйуорд (26 + 7 подборов + 4 передачи), Джо Джонсон (15 + 5 подборов)

«Лейкерс» – «Индиана» – 108:96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (16 + 5 подборов + 4 передачи), Ингрэм (15 + 7 подборов), Н. Янг (15)
«Индиана»: Джордж (21 + 6 подборов), Эл Джефферсон (20 + 6 подборов), М. Тернер (15)

«Мемфис» – «Сакраменто» – 107:91 (15:23, 34:19, 34:22, 24:27)
«Мемфис»: М. Газоль (28 + 9 подборов + 4 передачи), З. Рэндольф (20 + 10 подборов), Конли (16 + 8 подборов + 8 передач)
«Сакраменто»: Казинс (19 + 10 подборов), Темпл (14), Лоусон (13 + 5 передач)

«Нью-Орлеан» – «Бруклин» – 114:143 (32:29, 22:37, 30:43, 30:34)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (22 + 9 подборов + 4 передачи), Д. Каннингэм (14 + 7 подборов), Т. Джонс (13 + 8 подборов)
«Бруклин»: Б. Лопес (23 + 8 подборов), Боян Богданович (23 + 6 подборов), ЛеВерт (17 + 5 подборов + 6 передач)

«Орландо» – «Милуоки» – 112:96 (25:23, 34:32, 29:19, 24:22)
«Орландо»: Э. Пэйтон (20 + 6 передач), Джефф Грин (18 + 7 подборов), А. Гордон (17 + 8 подборов)
«Милуоки»: Д. Паркер (25 + 6 подборов + 6 передач), Адетокунбо (17 + 14 подборов + 5 передач), Брогдон (16 + 5 передач)

«Филадельфия» – «Портленд» – 93:92 (22:33, 21:23, 27:15, 23:21)
«Филадельфия»: Ильясова (24 + 6 подборов), Ковингтон (22 + 6 подборов), Эмбид (18 + 10 подборов + 5 передач)
«Портленд»: Лиллард (30 + 5 подборов), С. МакКоллум (16 + 4 передач), Мэйсон Пламли (14 + 11 подборов)

«Хьюстон» – «Голден Стейт» – 108:125 (29:32, 28:30, 22:37, 29:26)
«Хьюстон»: Капела (22 + 12 подборов), Харден (17 + 7 подборов + 11 передач), Деккер (17 + 7 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (32 + 7 передач), Стивен Карри (24 + 7 передач), К. Томпсон (16)

«Шарлотт» – «Торонто» – 113:78 (26:18, 29:30, 33:15, 25:15)
«Шарлотт»: Уокер (32 + 8 передач), Камински (16 + 8 подборов), Батюм (13 + 6 передач)
«Торонто»: Лаури (24), ДеРозан (23), Валанчюнас (11 + 6 подборов)

Источник — basket-planet.com

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