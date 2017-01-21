Кубок Украины. Днепр отправится в Черкассы, Химик – в Николаев

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«Черкасские Мавпы» — «Днепр», 16:00

Наиболее любопытное противостояние из всех сформированных пар четвертьфинала Кубка Украины. Черкасская команда не так давно потерпела поражение от «Будивельника» в чемпионате, но «мавпы» по-прежнему остаются очень опасным оппонентом, который может преподнести сюрприз сопернику буквально любого класса. Добавляет также интриги и дух кубковых баталий, где результат дуэли угадать еще сложнее. На руку «Черкасским Мавпам» также и фактор домашнего паркета. В очных противостояниях в рамках чемпионата счет 2:0 в пользу «Днепра», так что хозяева паркета будут мотивированны вдвойне. «Днепр» традиционно сделает ставку на своих лидеров, Мишула и Тимофеенко поведут за собой партнеров по команде. Ключевым фактором также может стать рациональное использование передней линии визитеров. Фаворитом в этой паре является именно «Днепр», но, пожалуй, мало кто откажется от настоящей интриги с драматической развязкой.

МБК «Николаев» — «Химик», 16:00

Команда из Николаева в последнее время испытывает серьезные проблемы с положительными результатами в чемпионате. Команда довольно много проиграла в дуэлях с прямыми конкурентами, много упустила побед в концовках поединков, что не могло не сказаться на турнирном положении. Встреча в кубковом противостоянии с действующим чемпионом - не лучший вариант для возобновления победной серии «корабелов». «Химик» же на текущей неделе утратил шансы на продолжение борьбы в еврокубках, посему южненцы сейчас полностью сфокусируются на внутренней арене. С большой долей вероятности победа в этой паре достанется именно «Химику», поскольку муниципалы попытаются бросить все силы на попадание в плей-офф в рамках регулярки.

Источник — Sport.ua

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