Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Украины. Днепр вырывает победу в Черкассах

«Химик» прогнозируемо справляется с «Николаевом»

  • 21.01.2017 20:56
  • 84 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua
МБК «Николаев» — «Химик» 65:82 (18:21, 18:15, 16:22, 13:24)
 
«Николаев»: Тонченко (3), Иванов (5 + 4 потери), Мусиенко (5), Швец (4), Кушниров (20 + 13 подборов) — старт; Горбатюк (14), Онуфриев (7 + 6 подборов), Галенко (5), П.Лебединцев (2). 
«Химик»: Смит (10), Сидоров (4), Конев (12), Павлов (18 + 8 подборов), Лав (14 + 14 подборов) — старт; Бехерано (1), Рябчук (10 + 6 подборов + 4 перехвата), Прокопенко (2), Антипов (11). 
 
«Черкасские Мавпы» — «Днепр» 80:81 (21:19, 19:19, 23:23, 17:20)
 
«Мавпы»: Руслов, Сизов (9 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Кальниченко (22), Чумаков (12 + 7 подборов), Скапинцев (4) — старт; Мирошниченко, Давидюк, Дэвис (13), Ившин (5 + 7 подборов), Кольченко (15 + 7 передач), Ткаченко.
«Днепр»: Мишула (27 + 6 передач), Закурдаев (0 + 5 подборов), Ревзин (14), Тимофеенко (16 + 8 подборов), Дзюба (5 + 5 подборов) — старт; Шевченко, Месяц (2), Ткачук (3), Загреба (14), Мироненко.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.