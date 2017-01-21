Кубок Украины. Днепр вырывает победу в Черкассах

МБК «Николаев» — «Химик» 65:82 (18:21, 18:15, 16:22, 13:24)
«Николаев»: Тонченко (3), Иванов (5 + 4 потери), Мусиенко (5), Швец (4), Кушниров (20 + 13 подборов) — старт; Горбатюк (14), Онуфриев (7 + 6 подборов), Галенко (5), П.Лебединцев (2).
«Химик»: Смит (10), Сидоров (4), Конев (12), Павлов (18 + 8 подборов), Лав (14 + 14 подборов) — старт; Бехерано (1), Рябчук (10 + 6 подборов + 4 перехвата), Прокопенко (2), Антипов (11).
«Черкасские Мавпы» — «Днепр» 80:81 (21:19, 19:19, 23:23, 17:20)
«Мавпы»: Руслов, Сизов (9 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Кальниченко (22), Чумаков (12 + 7 подборов), Скапинцев (4) — старт; Мирошниченко, Давидюк, Дэвис (13), Ившин (5 + 7 подборов), Кольченко (15 + 7 передач), Ткаченко.
«Днепр»: Мишула (27 + 6 передач), Закурдаев (0 + 5 подборов), Ревзин (14), Тимофеенко (16 + 8 подборов), Дзюба (5 + 5 подборов) — старт; Шевченко, Месяц (2), Ткачук (3), Загреба (14), Мироненко.
Источник — Sport.ua
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