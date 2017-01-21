Кубок Украины. Днепр вырывает победу в Черкассах

бачив ситуацію, коли від колишнього футболіста (дк, травма) теж пішла жінка, бо всьо, бабки не не...

А Алиев футболист Динамо до сих пор?

І де тепер ті "гравці"? Залишились після того в Шахтарі?

таких случаев очень много. люди не выдерживают и начинают спиваться или наркотики их добивают . ж...