НБА. Сан-Антонио побеждает Кливленд в овертайме

«Нью-Йорк» – «Финикс» – 105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)
«Нью-Йорк»: Энтони (31 + 7 подборов + 6 передач), Роуз (26 + 5 передач), Порзингис (14)
«Финикс»: Д. Букер (26), Бледсо (23 + 5 подборов + 7 передач), Крисс (15 + 5 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 10 минут набрал 4 очка (0/3 двухочковых, 4/4 штрафных), совершил 3 подбора и поставил 1 блок-шот при 1 потере.
«Кливленд» – «Сан-Антонио» – 115:118 ОТ (33:22, 25:35, 31:27, 18:23, 8:11)
«Кливленд»: Джеймс (29 + 6 подборов + 7 передач), Ирвинг (29 + 9 передач), Т. Томпсон (14 + 12 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (41 + 6 подборов + 5 передач), Олдридж (16 + 12 подборов + 6 передач), Миллс (13 + 5 передач)
«Мемфис» – «Хьюстон» – 95:119 (22:32, 27:26, 23:33, 23:28)
«Мемфис»: М. Газоль (32 + 5 подборов), Конли (15 + 6 передач), Парсонс (12 + 4 передачи)
«Хьюстон»: Деккер (30), Харден (29 + 6 подборов + 10 передач), Нене (12)
«Бостон» – «Портленд» – 123:127 ОТ (28:26, 37:30, 21:32, 27:25, 10:14)
«Бостон»: А. Томас (41 + 6 передач), Хорфорд (17 + 9 подборов + 5 передач), Смарт (17 + 6 подборов + 6 передач)
«Портленд»: С. МакКоллум (35), Лиллард (28 + 7 передач), М. Леонард (17)
«Атланта» – «Филадельфия» – 110:93 (25:25, 37:29, 28:23, 20:16)
«Атланта»: Миллсэп (22 + 10 подборов), Бэйзмор (16), Шредер (15 + 9 передач)
«Филадельфия»: Ильясова (21 + 4 передачи), Ковингтон (15 + 10 подборов), Д. Окафор (12)
«Денвер» – «Клипперс» – 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)
«Денвер»: Йокич (19 + 10 подборов), У. Чэндлер (18 + 7 подборов), Галлинари (18)
«Клипперс»: Спейтс (16 + 5 передач), Риверс (16 + 5 передач), Джордан (14 + 13 подборов)
«Детройт» – «Вашингтон» – 113:112 (30:26, 31:29, 37:27, 15:30)
«Майами» – «Милуоки» – 109:97 (25:22, 28:21, 29:28, 27:26)
«Чикаго» – «Сакраменто» – 102:99 (24:21, 31:31, 20:21, 27:26)
«Шарлотт» – «Бруклин» – 112:105 (28:14, 32:32, 21:35, 31:24)
«Юта» – «Индиана» – 109:100 (34:21, 26:29, 25:22, 24:28)
Источник — Sport.ua
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