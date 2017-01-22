Кубок Украины. Запорожье проэкзаменует Будивельник, БИПА - Кривбаcc

© fbu.ua

БК «Запорожье» — «Будивельник», 14:00

Практически месяц назад эти команды уже встречались на домашнем паркете запорожского коллектива и тогда победу праздновали баскетболисты из столицы. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что набранные два очка «Будивельнику» дались не очень-то и легко. В чемпионате у киевлян дела идут куда лучше, чем у их сегодняшнего оппонента, «строители» возглавляют турнирную таблицу (хотя «Химик» имеет две игры в запасе), а вот запорожцы уверенно занимают шестую строчку. Безусловным фаворитом выглядит «Будивельник», но и надеяться на сюрприз от «Запорожья» вполне реально. Команда должна почувствовать собственный ритм, быстро переходя от обороны к атаке, а также понадеяться на снайперские способности своих лидеров. Только в этом случае хозяева паркета могут рассчитывать на положительный исход. «Будивельник» же традиционно будет атаковать разнообразно, доминируя при этом на щитах.

«БИПА» — «Кривбасс», 16:00

Одна из самых равных и сложнопрогнозируемых пар четвертьфинальных баталий кубка. Одесситы являются лучшим коллективом второго круга, «Кривбасс» же минимально уступает оппоненту по собранным за последние два месяца скальпам. Одесситы, проводя первый матч на домашнем паркете, должны выкладываться по максимуму, дабы сохранять шансы на общий успех дуэли. В Кривом Роге у «БИПы» шансов на победу будет не так много, поэтому основная ставка коллектива Пудзырея должна быть сделана именно на матч воскресенья. «Кривбасс» традиционно попытается засушить игру, вынудить соперника играть в своем комфортном ритме, а уже исход дуэли оставит на поединок дома.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.