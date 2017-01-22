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Кубок Украины. Будивельник проигрывает в Запорожье

БИПА побеждает «Кривбасс» в первом матче четвертьфинала

  • 22.01.2017 18:19
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fbu.ua
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БИПА – «Кривбасс» – 71:63 (18:20, 22:19, 16:9, 15:15)
 
БИПА: Артамонов (13 + 9 передач), Фандерберк (15), Жуковский (7 + 8 подборов), Волчанов (8 + 9 подборов), Челован (4 + 7 подборов) – старт; Розенцвит, Е. Ткаченко (14), Слипенчук (8 + 4 передачи), Антонец (1), Костюченко, Фурс (1)
«Кривбасс»: Бояркин (9 + 5 передач), Попов (2 + 4 передачи), Глебов (11 + 4 передачи), Липовцев (8), Тихонов (7) – старт; Шундель (5), Вильховецкий (5), Орленко (5 + 2 блок-шота), Ворник (11), Никитин
 
«Запорожье» – «Будивельник» – 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20)
 
«Запорожье»: Буренко (10 + 6 передач – 4 потери), Рыбалко (7), Лукьянов (14 + 5 подборов + 4 передачи), Конате (12 + 6 подборов – 4 потери), Носков (15 + 6 подборов – 4 потери) – старт; Кондраков (5), Змитрович (5), Буц (4), Овдеенко (6 + 3 перехвата)
«Будивельник»: Зотов (2 + 3 перехвата), Дугат (19 + 6 передач + 4 перехвата – 5 потерь), Крутоус (8), Стефенс (13 + 6 подборов + 2 блок-шота), М. Анисимов (23) – старт; Отверченко (6), Горбенко, Завадский, Винтоняк, Буцкий (2)

Источник — Sport.ua

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