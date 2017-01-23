НБА. Лэнь помог Финиксу одолеть Торонто

© nba.com. Эрик Бледсо

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

«Торонто» – «Финикс» – 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)

«Торонто»: ДеРозан (22 + 4 передачи), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач)

«Финикс»: Бледсо (40 + 6 подборов + 13 передач), Д. Букер (20), Т. Чэндлер (16 + 9 подборов)



Алексей Лэнь, выйдя на замену, набрал 4 очка (2/3 двухочковых) и совершил 10 подборов (1 в нападении) при 2 потерях и 2 фолах.

«Орландо» – «Голден Стейт» – 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)

«Орландо»: Э. Пэйтон (23 + 10 передач), Вучевич (12), Уотсон (12 + 4 передачи)

«Голден Стейт»: Стивен Карри (27 + 6 передач), К. Томпсон (21 + 5 подборов), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач)



«Даллас» – «Лейкерс» – 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)

«Даллас»: Бареа (19 + 5 подборов), Сет Карри (14), Дер. Уильямс (13 + 5 подборов + 8 передач)

«Лейкерс»: Л. Уильямс (15), Кларксон (10), Дж. Рэндл (9 + 6 подборов + 4 передачи)



«Миннесота» – «Денвер» – 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)

«Миннесота»: Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач), Уиггинс (24 + 4 передачи), Мухаммад (20 + 5 подборов)

«Денвер»: Г. Харрис (22 + 6 подборов), Йокич (18 + 8 подборов + 4 передачи), У. Чэндлер (17 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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