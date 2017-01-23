Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Лэнь помог Финиксу одолеть Торонто

Лидер «солнечных» Эрик Бледсо набрал 40 очков

  • 23.01.2017 11:39
  • 216 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com. Эрик Бледсо
© nba.com. Эрик Бледсо

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

«Торонто» – «Финикс» – 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)
«Торонто»: ДеРозан (22 + 4 передачи), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач)
«Финикс»: Бледсо (40 + 6 подборов + 13 передач), Д. Букер (20), Т. Чэндлер (16 + 9 подборов)

Алексей Лэнь, выйдя на замену, набрал 4 очка (2/3 двухочковых) и совершил 10 подборов (1 в нападении) при 2 потерях и 2 фолах.

«Орландо» – «Голден Стейт» – 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)
«Орландо»: Э. Пэйтон (23 + 10 передач), Вучевич (12), Уотсон (12 + 4 передачи)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (27 + 6 передач), К. Томпсон (21 + 5 подборов), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач)

«Даллас» – «Лейкерс» – 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)
«Даллас»: Бареа (19 + 5 подборов), Сет Карри (14), Дер. Уильямс (13 + 5 подборов + 8 передач)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (15), Кларксон (10), Дж. Рэндл (9 + 6 подборов + 4 передачи)

«Миннесота» – «Денвер» – 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)
«Миннесота»: Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач), Уиггинс (24 + 4 передачи), Мухаммад (20 + 5 подборов)
«Денвер»: Г. Харрис (22 + 6 подборов), Йокич (18 + 8 подборов + 4 передачи), У. Чэндлер (17 + 6 подборов) 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.