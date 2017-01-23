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НБА. Лейкерс потерпели крупнейшее поражение в истории

Команда из Лос-Анджелеса уступила «Далласу» с разницей в 49 очков

  • 23.01.2017 17:53
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«Лейкерс» установили новый антирекорд команды, проиграв «Далласу» с разницей в 49 очков (73:122) в матче регулярного чемпионата. Предыдущее самое крупное поражение с разницей в 48 очков «Лейкерс» потерпели в прошлом сезоне от «Юты» 75:123.

Игроки «Лейкерс» реализовали 38.4% бросков с игры (14.3% трехочковых) против 49.4% (43.6%) у «Мэверикс» и проиграли борьбу за подборы 32-49.

 

Источник — Планета Баскетбол

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