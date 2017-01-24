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Лига чемпионов. Химик – Маккаби. Анонс

В рамках 14-го тура евротурнира чемпион Украины примет команду из Израиля

  • 24.01.2017 08:54
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khimik.com.ua
© khimik.com.ua

Во вторник южненский «Химик» в рамках очередного раунда регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА примет на своем паркете «Маккаби Ришон». Израильский коллектив на сегодняшний день занимает седьмую строчку в группе и матч против чемпиона Украины носит для гостей статус поединка за жизнь.

Главными соперниками «Маккаби» в борьбе за путевку в следующий раунд являются румынская «Орадя», саратовский «Автодор» и «Катайя Баскет» из Финляндии. В первом противостоянии сильнее оказались именно израильтяне, тогда «Химик» был разгромлен со счетом 48:74.

Грядущее противостояние для украинцев не решает турнирных задач, но является отличной возможностью «хлопнуть дверью», да еще и матч пройдет на родном паркете. За минувшую неделю, кроме поражения в Лиге чемпионов от турков, «Химик» сумел добыть уверенную победу над МБК «Николаев» в кубковом противостоянии. Отсутствие груза ответственности у южненцев должно положительно сказаться на игровом ритме команды. «Химик» обязан продемонстрировать лучшую игру в евросезоне перед собственными болельщиками, несмотря на то, что матч никакой турнирной нагрузки в себе не несет.

Источник — Sport.ua

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