НБА. Сан-Антонио разбил Бруклин, Майами сильнее Голден Стейт

«Атланта» – «Клипперс» – 105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)
«Атланта»: Бэйзмор (25), Шредер (21 + 6 подборов + 7 передач), Миллсэп (19 + 8 подборов + 7 передач)
«Клипперс»: О. Риверс (27 + 6 передач), Кроуфорд (19), Редик (17)
«Бруклин» – «Сан-Антонио» – 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)
«Бруклин»: Уайтхэд (19), Килпатрик (17 + 10 подборов), Динвидди (13)
«Сан-Антонио»: Миллс (20), Олдридж (16 + 9 подборов + 5 передач), Д. Ли (15 + 7 подборов)
«Детройт» – «Сакраменто» – 104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)
«Детройт»: Джексон (18 + 11 передач), Лойер (15), Т. Харрис (15)
«Сакраменто»: Казинс (22 + 14 подборов + 6 передач), Лоусон (19 + 6 передач), Коли-Стайн (12)
«Индиана» – «Нью-Йорк» – 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)
«Индиана»: Джордж (31 + 7 подборов), М. Тернер (22 + 10 подборов), Эл Джефферсон (13)
«Нью-Йорк»: Энтони (26), Роуз (20 + 6 передач), В. Эрнангомес (14 + 10 подборов)
«Майами» – «Голден Стейт» – 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)
«Майами»: Уэйтерс (33), Г. Драгич (19 + 5 передач), Бэббитт (11 + 6 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (27 + 6 подборов), К. Томпсон (22), Стивен Карри (21 + 10 подборов + 8 передач)
«Милуоки» – «Хьюстон» – 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (31 + 7 подборов + 4 блок-шота), Д. Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Монро (17 + 10 подборов)
«Хьюстон»: Харден (26 + 9 подборов + 12 передач), Беверли (18), Нене (17 + 7 подборов)
«Нью-Орлеан» – «Кливленд» – 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36)
«Нью-Орлеан»: Т. Джонс (36 + 11 подборов), Дрю Холидэй (33 + 6 подборов + 10 передач), Мотеюнас (14)
«Кливленд»: Ирвинг (49), Джеймс (26 + 10 подборов + 12 передач), Лав (22 + 16 подборов + 6 передач)
«Шарлотт» – «Вашингтон» – 99:109 (22:30, 26:30, 26:20, 25:29)
«Шарлотт»: Уокер (21 + 5 передач), Белинелли (18), К. Зеллер (13 + 9 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (24 + 7 передач), Маркифф Моррис (23 + 8 подборов), Бил (18)
«Юта» – «Оклахома-Сити» – 95:97 (26:27, 27:29, 19:11, 23:30)
«Юта»: Хэйуорд (17 + 6 подборов), Беркс (13), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (38 + 10 подборов + 10 передач), Оладипо (18), Кантер (14)
Источник — basket-planet.com
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