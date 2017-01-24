НБА. Сан-Антонио разбил Бруклин, Майами сильнее Голден Стейт

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Карпаты уверенно обыграли узбекский Алмалык 12:10 — M-E-S-S-E-R гравець на перегляді, автогол суперника, пенальті... Боюсь, з результативністю у Карпат будуть пр...

Зозуля получил травму колена 12:01 — M-E-S-S-E-R Зюзя ще цілком може вернутися в УПЛ: у туж саму Зорю чи якусь Олександрію, Чорноморець.... Візьме...

Россия отрицает применение волейболистами допинга на ОИ-2012 11:52 — M-E-S-S-E-R А коли вони щось визнавали? Для них дискваліфікація ОІ-2016 - це підступність Обами, а не санкції...

Динамо и Шахтер попали в топ-30 клубов за всю историю Лиги чемпионов 11:39 — el.nino Да ладно ребзя чего ви меряетесь х..ями... главное что наши два великие клуби попали в такой поче...