Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Сан-Антонио разбил Бруклин, Майами сильнее Голден Стейт

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 24.01.2017 10:33
  • 164 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/nba
© twitter.com/nba

«Атланта» – «Клипперс» – 105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)
«Атланта»: Бэйзмор (25), Шредер (21 + 6 подборов + 7 передач), Миллсэп (19 + 8 подборов + 7 передач)
«Клипперс»: О. Риверс (27 + 6 передач), Кроуфорд (19), Редик (17)

«Бруклин» – «Сан-Антонио» – 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)
«Бруклин»: Уайтхэд (19), Килпатрик (17 + 10 подборов), Динвидди (13)
«Сан-Антонио»: Миллс (20), Олдридж (16 + 9 подборов + 5 передач), Д. Ли (15 + 7 подборов)

«Детройт» – «Сакраменто» – 104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)
«Детройт»: Джексон (18 + 11 передач), Лойер (15), Т. Харрис (15)
«Сакраменто»: Казинс (22 + 14 подборов + 6 передач), Лоусон (19 + 6 передач), Коли-Стайн (12)

«Индиана» – «Нью-Йорк» – 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)
«Индиана»: Джордж (31 + 7 подборов), М. Тернер (22 + 10 подборов), Эл Джефферсон (13)
«Нью-Йорк»: Энтони (26), Роуз (20 + 6 передач), В. Эрнангомес (14 + 10 подборов)

«Майами» – «Голден Стейт» – 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)
«Майами»: Уэйтерс (33), Г. Драгич (19 + 5 передач), Бэббитт (11 + 6 подборов)
«Голден Стейт»: Дюрэнт (27 + 6 подборов), К. Томпсон (22), Стивен Карри (21 + 10 подборов + 8 передач)

«Милуоки» – «Хьюстон» – 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (31 + 7 подборов + 4 блок-шота), Д. Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Монро (17 + 10 подборов)
«Хьюстон»: Харден (26 + 9 подборов + 12 передач), Беверли (18), Нене (17 + 7 подборов)

«Нью-Орлеан» – «Кливленд» – 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36)
«Нью-Орлеан»: Т. Джонс (36 + 11 подборов), Дрю Холидэй (33 + 6 подборов + 10 передач), Мотеюнас (14)
«Кливленд»: Ирвинг (49), Джеймс (26 + 10 подборов + 12 передач), Лав (22 + 16 подборов + 6 передач)

«Шарлотт» – «Вашингтон» – 99:109 (22:30, 26:30, 26:20, 25:29)
«Шарлотт»: Уокер (21 + 5 передач), Белинелли (18), К. Зеллер (13 + 9 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (24 + 7 передач), Маркифф Моррис (23 + 8 подборов), Бил (18)

«Юта» – «Оклахома-Сити» – 95:97 (26:27, 27:29, 19:11, 23:30)
«Юта»: Хэйуорд (17 + 6 подборов), Беркс (13), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (38 + 10 подборов + 10 передач), Оладипо (18), Кантер (14)

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.