Химик завершает выступление в Лиге чемпионов поражением

«Химик» (Украина) – «Маккаби» Ришон-Ле-Цион (Израиль) – 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)
«Химик»: Сидоров (2), Д. Смит (16), Конев (5), Павлов (2), Д. Лав (8 + 11 подборов + 3 перехвата) – старт; Бехерано (14), Рябчук (3 + 5 подборов), Петров (7 + 2 блок-шота), Антипов (3)
«Маккаби»: Бен Шимол (6), Ханоши (10 + 4 передачи), Ричард (20 + 7 подборов + 6 передач – 4 потери), Кадир (4 + 6 подборов), МакКри (9 + 5 подборов) – старт; Леви (7), Залмансон (6 + 5 подборов + 4 перехвата), Ч. Томас (7)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.