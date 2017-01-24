Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Химик завершает выступление в Лиге чемпионов поражением

Чемпион Украины завершил евросезон поражением на домашнем паркете

  • 24.01.2017 23:25
  • 214 просмотров
  • 0 комментария
Метки
khimik.com.ua
© khimik.com.ua
«Химик» (Украина) – «Маккаби» Ришон-Ле-Цион (Израиль) – 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)
 
«Химик»: Сидоров (2), Д. Смит (16), Конев (5), Павлов (2), Д. Лав (8 + 11 подборов + 3 перехвата) – старт; Бехерано (14), Рябчук (3 + 5 подборов), Петров (7 + 2 блок-шота), Антипов (3)
 
«Маккаби»: Бен Шимол (6), Ханоши (10 + 4 передачи), Ричард (20 + 7 подборов + 6 передач – 4 потери), Кадир (4 + 6 подборов), МакКри (9 + 5 подборов) – старт; Леви (7), Залмансон (6 + 5 подборов + 4 перехвата), Ч. Томас (7)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.