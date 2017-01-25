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НБА. Финикс Лэня терпит очередное поражение

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 25.01.2017 09:57
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nba.com
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«Финикс» – «Миннесота» – 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25)
«Финикс»: Д. Букер (26 + 4 передачи), Т. Чэндлер (22 + 17 подборов), Бледсо (18 + 7 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (31 + 6 подборов), Таунс (18 + 10 подборов), Дьенг (16 + 9 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 24 минуты набрал 11 очков (4/5 двухочковых, 3/3 штрафных) и совершил 10 подборов (5 в нападении) при 3 потерях и 1 фоле.

«Вашингтон» – «Бостон» – 123:108 (33:24, 33:35, 25:21, 32:28)
«Вашингтон»: Бил (31 + 5 передач), Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач), Маркифф Моррис (19 + 11 подборов + 4 передачи)
«Бостон»: А. Томас (25 + 13 передач), Хорфорд (22 + 4 передачи), Краудер (17 + 6 подборов)

«Денвер» – «Юта» – 103:93 (18:22, 33:17, 29:28, 23:26)
«Денвер»: Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач), Нельсон (17 + 7 передач), Артур (16 + 8 подборов)
«Юта»: Фэйворс (18 + 5 подборов), Д. Хилл (17 + 5 передач), Диао (16)

«Орландо» – «Чикаго» – 92:100 (22:20, 27:32, 24:26, 19:22)
«Орландо»: Вучевич (20 + 8 подборов), Ибака (16 + 8 подборов), Джефф Грин (13 + 7 подборов)
«Чикаго»: Уэйд (21 + 7 подборов + 7 перехватов), Д. Батлер (20 + 8 подборов + 4 передачи), Фелисио (12 + 10 подборов)

«Торонто» – «Сан-Антонио» – 106:108 (25:29, 29:32, 25:18, 27:29)
«Торонто»: Лаури (30 + 5 подборов), Росс (21), Н. Пауэлл (16)
«Сан-Антонио»: Олдридж (21 + 7 подборов), Миллс (18), Дав. Бертанс (12)

«Филадельфия» – «Клипперс» – 121:110 (27:29, 32:39, 30:21, 32:21)
«Филадельфия»: Ноэль (19 + 8 подборов + 5 передач), Холмс (18), Шарич (16 + 8 подборов)
«Клипперс»: Кроуфорд (27), Редик (22), О. Риверс (20)

Источник — basket-planet.com

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