НБА. Финикс Лэня терпит очередное поражение

Ты бой то видел? Какое нах побил? По очкам... и то спорно!!!

Ключевые слова в этой статье: "По информации испанских СМИ"

Вона встигне і на ЧЄ і на ЧС виступити. ЧС тіки 9-го лютого почин.

Джима тоже на ЧЕ приехала. Но при этом будет и на ЧМ выступать

Неужели Меркушина не завоевала место в основе четверки на ЧМ??? Кто как не она? Семеренко, Варван...