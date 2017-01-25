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NCAA. Михайлюк обновляет собственные достижения в Канзасе

Украинский баскетболист впервые отдал 7 результативных передач

  • 25.01.2017 15:33
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kuathletics.com. Святослав Михайлюк
© kuathletics.com. Святослав Михайлюк

В останньому матчі студентської ліги США команда черкасця Святослава Михайлюка «Канзас Джейхоукс» неочікувано поступилася університету Західної Вірджинії з рахунком 69:85.

Проте це не завадило свінгмену «Джейхоукс» оновити власні статистичні рекорди: цієї ночі Святослав віддав найбільшу кількість передач в заокеанській кар’єрі – 7, також Cві продовжив до 18 власну серію з матчів в яких він реалізував принаймні один дальній кидок. Загалом же за зіграні 34 хвилини матчу Михайлюк набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/8 триочкові), зібрав 4 відскоки та віддав 7 результативних передач.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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