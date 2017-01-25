Защитник Черкаских мавп перешел в Волыньбаскет

Ну проиграли да и проиграли, что здесь такого? Зато будут смотреть на ошибки из-за которых проигр...

Толку нет с этого результата никакого,разве что выводы для тренера.

---Как же ты ждешь этого момента.Жаждешь что бы Шахтер проиграл.Ну конечно,а что тогда обсуждать....