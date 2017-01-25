Защитник Черкаских мавп перешел в Волыньбаскет

Защитник Николай Полюляк покинул «Черкаськи Мавпы» и продолжит сезон в «Волыньбаскете» информирует пресс-служба лучан.
В луцкой команде Полюляк провел предыдущий сезон. В среднем набирал 13,7 очка, 4,8 подбора и 3,7 передачи за матч. В 15 поединках сезона 2016/17 в составе «Мавп» защитник набирал 4,9 очка, 1,9 подбора и 1,5 передачи.
Источник — Basket.com.ua
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