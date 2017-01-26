НБА. Кливленд уступил Сакраменто в овертайме, Атланта обыграла Чикаго

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«Бостон» – «Хьюстон» – 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)

«Бостон»: А. Томас (38 + 5 подборов + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов + 4 передачи), Хорфорд (20 + 9 передач)

«Хьюстон»: Харден (30 + 6 подборов + 12 передач), Р. Андерсон (19 + 5 подборов), Деккер (15)



«Бруклин» – «Майами» – 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)

«Бруклин»: Б. Лопес (33), Боян Богданович (17 + 5 подборов), ЛеВерт (12 + 4 передачи)

«Майами»: Уэйтерс (24 + 5 подборов + 8 передач), Эллингтон (22), Г. Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач)



«Даллас» – «Нью-Йорк» – 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)

«Даллас»: Х. Барнс (23 + 5 подборов), Сет Карри (20 + 5 подборов), Новицки (19)

«Нью-Йорк»: Энтони (30 + 8 подборов), К. Ли (23 + 6 подборов), Порзингис (13 + 8 подборов)



«Кливленд» – «Сакраменто» – 112:116 ОТ (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)

«Кливленд»: Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач), Лав (21 + 16 подборов + 5 передач), Ирвинг (20 + 6 передач)

«Сакраменто»: Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Д. Коллисон (23 + 5 передач), Аффлало (14)



«Мемфис» – «Торонто» – 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)

«Мемфис»: М. Газоль (42 + 7 подборов), З. Рэндольф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов)

«Торонто»: Лаури (29 + 8 передач), Н. Пауэлл (21 + 5 подборов), К. Джозеф (15)



«Милуоки» – «Филадельфия» – 109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)

«Милуоки»: Монро (28 + 9 подборов), Д. Паркер (20), Я. Адетокунбо (17 + 12 подборов + 5 передач)

«Филадельфия»: Хендерсон (20 + 4 передачи), Ильясова (17 + 9 подборов), Шарич (17)



«Нью-Орлеан» – «Оклахома-Сити» – 105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)

«Нью-Орлеан»: Мур (18 + 8 подборов), Дрю Холидэй (14 + 8 передач), С. Хилл (14 + 8 подборов)

«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач), Адамс (20 + 11 подборов), Кантер (17 + 11 подборов)



«Чикаго» – «Атланта» – 114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)

«Чикаго»: Д. Батлер (40), Уэйд (33 + 5 подборов), МакДермотт (10)

«Атланта»: Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21 + 6 подборов), Сефолоша (18)



«Шарлотт» – «Голден Стейт» – 103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)

«Шарлотт»: Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 6 подборов + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов)

«Голден Стейт»: Дюрэнт (33 + 5 подборов), Стефен Карри (28 + 6 передач), К. Томпсон (19 + 5 подборов)



«Портленд» – «Лейкерс» – 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)

«Портленд»: С. МакКоллум (24 + 4 передачи), Лиллард (24), Мэйсон Пламли (19 + 13 подборов)

«Лейкерс»: Л. Уильямс (31 + 5 передач), Кларксон (22), Н. Янг (15)

Источник — Sport.ua

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