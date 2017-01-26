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Лига чемпионов. Фесенко и Гладырь - лучшие в составах своих команд

Украинские баскетболисты продолжают борьбу на турнире

  • 26.01.2017 10:16
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fbu.ua. Кирилл Фесенко
© fbu.ua. Кирилл Фесенко

Капітан збірної України Кирило Фесенко став найкращим у складі італійського «Авеліно» в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА.

У поєдинку проти литовського «Ювентуса» Фесенко допоміг своїй команді перемогти, зробивши дабл-дабл. За 28:49 українець набрав 14 очок, 12 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення.

«Авеліно» (Італія) – «Ювентус» (Литва) – 74:64

«Авеліно» посіло друге місце в групі D та продовжить боротьбу в турнірі.

Ще один українець, Сергій Гладир, допоміг «Монако» перемогти «Аріс» - 80:66. Він також став найкращим у складі своєї команди.

За 18:43 Гладир набрав 15 очок, 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.

«Монако» (Франція) – «Аріс» (Греція) – 80:66

«Монако» з першого місця в групі A вийшло до наступного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, южненський «Хімік» припинив виступи в Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі B.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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