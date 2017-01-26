Бывший тренер сборной Украины возглавил Сухуми

Рыбка и Селезнев в турции.

те шо не посищают сайти оф клубов те тоже За ДК болеют потому как посещают они ДК от Шурика!

Все спорите? Ну ну.

Tyigena,не обращай внимание на кота,он перегрелся,по нём уже палата плачет

Андрюха... или Натаха, вообщем не знаю кто, но спасибо что переживаешь, от души

Андрей Успех,---------смешной однако!

от себя отказываешься тень?

кот ,у тебя бред начался,это у тебя из-за излишней активности ,пора тебе жаропонижающее принимать...