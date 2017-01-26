Бывший тренер сборной Украины возглавил Сухуми

Посредством социальных сетей грузинский Сухуми объявил о назначении украинского специалиста Виталия Черния на должность главного тренера.
На этом посту экс-наставник национальной сборной Украины и нескольких клубов Суперлиги сменит Нугзара Чеишвили.
Последним местом работы Черния в Украине был столичный Будивельник, с которым специалист завоевал комплект бронзовых медалей чемпионата в сезоне-2014/15.
Отметим, что на данный момент Сухуми занимает пятую строчку турнирной таблицы грузинской Суперлиги, имея в своем активе шесть побед в 14 поединках.
Цвета клуба, с которым предстоит работать Чернию, защищают сразу три украинских баскетболиста — экс-капитан национальной сборной страны Дмитрий Забирченко, а также бигмэны Александр Рыхлюк и Александр Тищенко.
Источник — Basket.com.ua
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