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Бывший тренер сборной Украины возглавил Сухуми

Виталий Черний отправился работать в Грузию

  • 26.01.2017 19:21
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Посредством социальных сетей грузинский Сухуми объявил о назначении украинского специалиста Виталия Черния на должность главного тренера.

На этом посту экс-наставник национальной сборной Украины и нескольких клубов Суперлиги сменит Нугзара Чеишвили.

Последним местом работы Черния в Украине был столичный Будивельник, с которым специалист завоевал комплект бронзовых медалей чемпионата в сезоне-2014/15.

Отметим, что на данный момент Сухуми занимает пятую строчку турнирной таблицы грузинской Суперлиги, имея в своем активе шесть побед в 14 поединках.

Цвета клуба, с которым предстоит работать Чернию, защищают сразу три украинских баскетболиста — экс-капитан национальной сборной страны Дмитрий Забирченко, а также бигмэны Александр Рыхлюк и Александр Тищенко.

Источник — Basket.com.ua

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