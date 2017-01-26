Суперлига. БИПА на выезде громит Кремень, Черкассы побеждают в Луцке

«Черкаськи Мавпы» – «Волыньбаскет» – 79:58 (25:9, 19:18, 15:12, 20:19)
«Черкаськи Мавпы»: Руслов (4), Сизов (11), Кальниченко (6 передач), Чумаков (14), Скапинцев (14 + 7 подборов) – старт; Ившин (6 + 6 подборов), Кольченко (9 + 4 передачи), И. Ткаченко (1), Мирошниченко, Давыдюк (4), Воевода (3), С. Дэвис (13)
«Волыньбаскет»: Федчук (4 + 4 передачи – 4 потери), Тимощук (5), Глушко, Рудаков (12 + 7 подборов), Дикий (4) – старт; Кисильчук (5 + 5 подборов), Коцько (2), Шкондя, Дейна, Герасимчук (8), Моторчук (8), Полюляк (10 + 6 подборов)
«Кремень» – БИПА – 58:82 (19:18, 12:24. 14:14, 13:26)
«Кремень»: Вудсон (8), Шостуха (1), Байда (11), Скрипец (11 + 5 подборов), Хамзаев (15 + 5 подборов – 4 потери) – старт; Ясиненко (2), Зозуля, Луговцов (2), Чигринов (6), Кадыгроб (2)
БИПА: Артамонов (19 + 6 передач), Фандерберк (9 + 11 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Жуковский (4 + 6 подборов), Волчанов (8 + 5 подборов), Челован (12 + 6 подборов + 2 блок-шота) – старт; Розенцвит (4), Е. Ткаченко (8), Слипенчук (9), Антонец, Костюченко (2), Ягодин (5), Фурс (2)
Источник — Sport.ua
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