Суперлига. Днепр отправится в Кривой Рог, Николаев примет Запорожье

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«Кривбасс» - «Днепр», 18:00

После довольно убедительного спринта в первом круге чемпионата «Днепр» несколько сбавил обороты. За последний месяц команда проиграла одному из прямых конкурентов в борьбе за вершину турнирной таблицы «Будивельнику», а также разбила «Запорожье» и «Черкасские Мавпы». Днепровцы находятся на третьей строчке чемпионата, однако «Кривбасс» дышит в спину своему сегодняшнему оппоненту и в случае победы сможет потеснить команду Журавлева с бронзовой ступени таблицы. Традиционно «Днепр» будет надеяться на своего лидера Станислава Тимофеенко, однако все мы знаем, насколько непросто приходится каждому участнику чемпионата в матчах, проходящих в Кривом Роге. «Кривбасс» очень уверенно выступает дома. Фаворита определить в этой встрече крайне непросто, лишь небольшое преимущество за счет домашнего паркета на стороне криворожцев.

МБК «Николаев» - БК «Запорожье», 19:00

Еще одно противостояние соседей по турнирной таблице не может не привлекать внимание любителей баскетбола. Правда, если в первой паре речь идет о борьбе за место в тройке, то здесь, скорее, за попадание в плей-офф. Запорожцы находятся на седьмой строчке, «Николаев» же обосновался на восьмой позиции, имея на одну победу меньше. «Корабелы» демонстрируют не очень высокие показатели. За последний месяц муниципалы проиграли трижды «Кривбассу», уступили одному из конкурентов за плей-офф «Кремню» и смогли довольствоваться двумя очками лишь в матче с аутсайдером «Волыньбаскетом». Также стоит отметить поражение в кубковой встрече с «Химиком», однако вряд ли команда Кирлана возлагала большие надежды на этот турнир. Для «Запорожья» также настали не лучшие времена. В чемпионате команда имеет пять поражений кряду и выездное противостояние с прямым конкурентом станет настоящим испытанием для подопечных Щиглинского.

Источник — Sport.ua

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