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НБА объявила имена игроков-резервистов на Матч Звезд

Поединок состоится 19-го февраля в Новом Орлеане

  • 27.01.2017 11:47
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slamonline.com. Расселл Уэстбрук
© slamonline.com. Расселл Уэстбрук

В состав резервистов на Матч, который состоится 19-го февраля в Новом Орлеане, попали 14 игроков от Запада и Востока, за которых проголосовали тренеры команд НБА, выступающих в соответствующих конференциях.

Запад: Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Гордон Хэйворд («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стейт»), Марк Газоль («Мемфис»), ДеМаркус Казинс («Сакраменто»), ДеАндре Джордан («Клипперс»), Клэй Томпсон («Голден Стейт»)

Восток: Кайл Лаури («Торонто»), Айзейя Томас («Бостон»), Кевин Лав («Кливленд»), Пол Джордж («Индиана»), Пол Миллсэп («Атланта»), Джон Уолл («Вашингтон»), Кемба Уокер («Шарлотт»)

Отметим, что для ДеАндре Джордана, Гордона Хэйворда и Кембы Уокера это будет первое попадание на Матч Звезд.

Источник — basket-planet.com

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