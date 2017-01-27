НБА. Финикс Лэня вновь проигрывает

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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Знаю, что мной интересуется Динамо» 14:15 — Тарас Чубак Давно пора на повышение. Парень с амбициями на основу сборной, та и вообще если бы он был не игро...

Почему Шахтер в семь раз популярнее Динамо в социальных сетях 13:58 — reignofshakhtar Офіційний сайт Шахтаря по всій статистиці у 3 рази більш відвудуваний аніж офіційний сайт динамо.... 13:55 — Александр Шевченко Все фигня Всем и так давно известно что Динамо это самый популярный клуб в Украине.