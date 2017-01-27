НБА. Финикс Лэня вновь проигрывает

«Денвер» – «Финикс» – 127:120 (35:29, 22:32, 39:31, 31:28)
«Денвер»: Йокич (29 + 14 подборов + 8 передач), Галлинари (25 + 7 подборов), Бартон (16 + 4 передачи)
«Финикс»: Бледсо (28 + 5 передач), Д. Букер (24 + 6 передач), Уоррен (21 + 8 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 11 минут набрал 4 очка (2/5 двухочковых), совершил 3 подбора (2 в нападении) и отдал 2 передачи при 2 фолах.
«Миннесота» – «Индиана» – 103:109 (20:25, 26:27, 24:24, 33:33)
«Миннесота»: Таунс (33 + 10 подборов + 4 передачи), ЛаВин (23 + 5 передач), Уиггинс (21 + 5 подборов)
«Индиана»: Джордж (32 + 5 передач), М. Тернер (23 + 6 подборов), Д. Тиг (20 + 8 подборов + 13 передач)
«Оклахома-Сити» – «Даллас» – 109:98 (23:26, 30:29, 34:18, 22:25)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (45 + 8 подборов), Оладипо (17), Адамс (15 + 7 подборов)
«Даллас»: Х. Барнс (31), Джастин Андерсон (17 + 5 подборов), Финни-Смит (11 + 5 подборов)
«Юта» – «Лейкерс» – 96:88 (23:16, 21:25, 26:19, 26:28)
«Юта»: Хэйуорд (24), Д. Хилл (12 + 7 подборов), Беркс (11)
«Лейкерс»: Л. Уильямс (20 + 5 подборов), Кларксон (16 + 5 подборов + 4 передачи), Зубац (16 + 10 подборов)
Источник — basket-planet.com
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