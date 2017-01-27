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Суперлига. Днепр устоял в Кривом Роге, Николаев обыграл Запорожье

Сыграны очередные матчи в баскетбольной Суперлиге Украины

  • 27.01.2017 22:46
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«Кривбасс» — «Днепр» 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)
 
«Кривбасс»: Бояркин (16 + 4 передачи), Попов (4), Глебов (13), Липовцев (14), Тихонов (4) — старт; Шундель (8 + 5 передачи), Вильховецкий, Орленко (3), Никитин (6), Ворник (10), Горобченко (3). 
«Днепр»: Мишула (18 + 9 передач + 4 потери), Закурдаев (6), Ревзин (25 + 6 подборов), Тимофеенко (17 + 6 подборов + 5 передач), Загреба (3) — старт; Дзюба (6 + 6 подборов), Шевченко (2 + 5 подборов), Месяц, Ткачук (5), Мироненко (5). 
 
МБК «Николаев» — БК «Запорожье-ZOG» 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)
 
«Николаев»: Галенко (5), Иванов (15), Мусиенко (7), Онуфриев (11), Кушниров (10 + 10 подборов) — старт; Тонченко (5 + 4 потери), Горбатюк (1), Швец (10 + 9 подборов), П.Лебединцев, Хохоник (2). 
«Запорожье-ZOG»: Буренко (15 + 5 передач), Рыбалко (9 + 4 передач), Лукьянов (5), Носков (12 + 14 подборов), Конате (14 + 11 подборов) — старт; Овдеенко (7), Буц (4 + 4 подбора), Кондраков, Змитрович

Источник — Sport.ua

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