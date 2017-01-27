Суперлига. Днепр устоял в Кривом Роге, Николаев обыграл Запорожье

не думаю щоб хтось до початку турніру міг передбачити такий склад фіналів-треба відзначити що Дім...

Как я и говорил или Банка или в Оренду. А меня минусили))) А оно О как))

Вас почитать так Жене уже третий тренер не дает играть,а может причина все таки в нем!?

А тренера могут поменятьСлишком нестабильной играет шальке

Я думаю при смене тренера может дадут игрового времени побольше