НБА. 51 очко Хардена помогло Хьюстону победить Филадельфию

В 14 років виграти шлем і тимбільше перший раз взагалі грає на ТБШ це сильно! Може Еліну перешага...

Просто браво Марта, в 14 лет обыграть теннисистку с профессиональным рейтингом 313 показав при ...

Не може не радувати той факт, що цьогоРоку 2 наші юніТенісистки представляли Україну у фінальнихМ...

уважаемые Админы спорт уа! расскажите валенку212121,что пользователи Tyigena и gin1900 один и тот...

иди на кошечках тренируйся!

валенок-21 ну ты и валенок *ROFLэто так тебе для разминкиэто я типа с дру...

- давай весели меня дальше"особенно п...

Уважаемые админы СПОРТ.ЮА! Обьясните этому ТупГене Одесскому, что пользователи Taraniv и valeno...