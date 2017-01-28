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НБА. 51 очко Хардена помогло Хьюстону победить Филадельфию

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 28.01.2017 10:17
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cbssports.com. Джеймс Харден
© cbssports.com. Джеймс Харден

«Атланта» – «Вашингтон» – 86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)
«Атланта»: Бэйзмор (15), Ховард (12 + 13 подборов), М. Скотт (11)
«Вашингтон»: Портер (21 + 11 подборов + 4 передачи), Уолл (19 + 6 подборов + 9 передач), Гортат (15 + 12 подборов)

«Бостон» – «Орландо» – 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)
«Бостон»: А. Томас (21 + 8 передач), Джейлен Браун (20 + 8 подборов), Краудер (19 + 6 подборов + 4 передачи)
«Орландо»: Вучевич (14 + 7 подборов), Рудеж (14), А. Гордон (13 + 5 подборов)

«Индиана» – «Сакраменто» – 115:111 ОТ (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)
«Индиана»: Джордж (33), С. Майлс (18), Д. Тиг (17 + 8 подборов + 8 передач)
«Сакраменто»: Казинс (26 + 16 подборов + 5 передач), Д. Коллисон (26 + 5 передач), Лоусон (16 + 6 передач)

«Кливленд» – «Бруклин» – 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)
«Кливленд»: Джеймс (31 + 5 подборов + 11 передач), Ирвинг (28 + 6 передач), Корвер (14)
«Бруклин»: Килпатрик (18), Боян Богданович (17), Фой (16 + 8 подборов + 5 передач)

«Нью-Йорк» – «Шарлотт» – 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)
«Нью-Йорк»: Энтони (18 + 11 подборов), Порзингис (18), К. Ли (16 + 4 передачи)
«Шарлотт»: Уокер (31 + 10 подборов + 5 передач), М. Уильямс (17), Батюм (15 + 11 подборов + 9 передач)

«Нью-Орлеан» – «Сан-Антонио» – 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)
«Нью-Орлеан»: Дрю Холидэй (23 + 11 передач), Т. Джонс (21 + 7 подборов), Э. Дэвис (16 + 22 подбора)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (23 + 6 подборов + 6 передач), Дав. Бертанс (17), Олдридж (14 + 14 подборов)

«Портленд» – «Мемфис» – 112:109 (28:24, 34:32, 23:28, 27:25)
«Портленд»: Лиллард (33 + 5 подборов + 6 передач), Крэбб (23), С. МакКоллум (18)
«Мемфис»: М. Газоль (32 + 8 подборов + 5 передач), Конли (17 + 10 передач), З. Рэндольф (17 + 13 подборов)

«Торонто» – «Милуоки» – 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)
«Торонто»: Лаури (32 + 6 передач), Н. Пауэлл (19 + 6 подборов), Паттерсон (10 + 7 подборов)
«Милуоки»: Д. Паркер (21 + 13 подборов), Я. Адетокунбо (19 + 6 подборов + 8 передач), Деллаведова (11)

«Филадельфия» – «Хьюстон» – 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)
«Филадельфия»: Эмбид (32 + 7 подборов + 4 передачи), МакКоннелл (13 + 8 передач), Хендерсон (13 + 4 передачи)
«Хьюстон»: Харден (51 + 13 подборов + 13 передач), Нене (21 + 6 подборов), Капела (17 + 6 подборов)

«Чикаго» – «Майами» – 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)
«Чикаго»: Уэйд (15 + 6 подборов), Т. Гибсон (14 + 5 подборов), Ципсер (14 + 5 подборов)
«Майами»: Г. Драгич (26 + 5 подборов + 11 передач), Рид (20 + 5 подборов), Уэйтерс (19 + 5 подборов)

Источник — basket-planet.com

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