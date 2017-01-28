Суперлига. Будивельник и Химик встретятся с аутсайдерами. Анонс

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«Кремень» — «Химик», 14:00



Минувший тур команда завершили с кардинально противоположными результатами. «Кремень» на своем паркете без шансов уступил БИПе, а вот действующий чемпион все тех же одесситов обыграл. Примечательно, что южненцы играли прошлый тур две недели назад и имели довольно приличный перерыв выступлений в Суперлиге. Команда успела сыграть кубковый матч, а также поединок в Лиге чемпионов, который завершился поражением. В грядущем противостоянии фаворитом, вполне закономерно, выглядит «Химик». Команда из Южного, несмотря на неудачи на евроарене, демонстрирует стабильно положительный результат на внутренней арене.

«Политехник» — «БИПА», 15:00

Одна из самых успешных команд второго круга одесская БИПА попробует свои силы в матче с одним из аутсайдеров чемпионата – харьковским «Политехником». Сезон для хозяев паркета складывается не самым лучшим образом. Команда имеет всего две победы в своем активе и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что вторую викторию в свою копилку харьковчане положили в минувшем туре, обыграв «Кремень». Повторить успех «политехам» будет непросто, БИПА выглядит более мощно. Победа Одесситов просматривается более очевидно.

«Будивельник» — «Волыньбаскет», 16:00

Возглавляющий турнирную таблицу киевский «Будивельник», примет в субботу на своем паркете вторую команду с конца турнирной таблицы – «Волыньбаскет». Столичные баскетболисты набрала неплохой ход после невнятного старта в сезоне. «Гладиаторы» добыли девять побед кряду. Две недели назад были повержены «Черкасские Мавпы». Что касается визитеров, то «Волыньбаскет» последний раз выигрывал в начале декабря, сенсационно обыграв «Днепр». После этого лучане проиграли семь матчей и поединок в Киеве вряд ли станет успешным для гостей.

Источник — Sport.ua

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