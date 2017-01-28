Украинец Пиддубченко победил в конкурсе данков на турнире в Бирмингеме

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Українець Вадим Піддубченко здобув перемогу в конкурсі данків на турнірі в Британії. Змагання відбувались у рамках Британської баскетбольної ліги в Бірмінгемі і зібрали декілька тисяч глядачів. Суперниками українця були американці, канадці, британці, але він їх з легкістю переміг.

- Ні-ні, називати мене баскетболістом не правильно. Я починав у баскетболі, але ще юним закинув його і сконцентрувався саме на данках. Тому я - данкер.

- Чим ці кидки так привабили?

- Свободою дій. Тут немає тренера, бо ти сам собі наставник, немає режимів - ти сам плануєш свій тренувальний графік. І тут у тебе повна свобода фантазії. Чим складніший трюк вигадаєш і виконаєш, тим більший кайф відчуваєш. Я вже 10 років займаюсь данками і досяг певного рівня. Мене запрошують на елітні змагання та шоу-виступи.

- Що основне у данк-контесті?

- Висота стрибка. У найкращих своїх кондиціях я відриваюся від землі на 120 сантиметрів. Можливо, для професійних легкоатлетів-стрибунів це не значна висота, але для данкерів це величезний показник. І вже на такій висоті можна крутити трюки.

- Хто вам вигадує усі ці кульбіти?

- Все сам. Дивишся як роблять інші, додаєш щось своє і тренуєшся. Можливо для когось це виглядає розвагою, але для мене це важка щоденна праця і не лише з м’ячем. Це і тренажерний зал, і дієти перед змаганнями, бо кожен зайвий грам відіграє велику роль. Ми професіонали, які постійно тренуються.

- Для вас це хоббі чи робота?

- Колись це було виключно хоббі. Я навіть не мав уявлення, що на цьому можна заробляти. Коли я починав, тоді ще не мав інтернету і навіть не знав, що відбуваються схожі змагання. Я робив це просто для себе. Але з часом вийшов на відповідний рівень і мене почали запрошувати на еліт-змагання. І в підсумку хоббі переросло в улюблену і досить високооплачувану роботу.

- Які гонорари отримують данкери?

- Залежно від рівня турніру. Буває, що організатори запрошують тебе на сталу суму, буває, що твій гонорар залежить від результату виступу. Скажімо переможці данкер-турнірів, які проводяться під егідою ФІБА 3х3, отримують чек на дві тисячі доларів. Бувають вищі гонорари, бувають нижчі.

- Шоу данкерів пішло з НБА. В Україні багато людей займаються цим видом спорту?

- Багато. І якщо взяти трьох найкращих українських данкерів, то на чемпіонаті світу ми б були одними з найкращих. У трійці були б гарантовано. Проблема хіба в тому, що у нашому виді спорту ще не проводять чемпіонатів світу (усміхається). Але данк-контест стрімко розвивається по всьому світу і такі змагання не за горами. Наразі є хіба комерційні турніри, шоу-програми перед баскетбольними матчами. В Європі їх проводять багато і українці там завжди одні з найкращих.

Источник — ПлюсСпорт

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